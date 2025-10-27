Elecciones 2025: empate técnico en La Rioja entre el peronismo y La Libertad Avanza







En elección que se definía voto a voto, La Libertad Avanza se imponía con una leve ventaja. El resultado se cerrara en el escrutinio definitivo.

Gino Visconti y Ricardo Quintela.

En una elección voto a voto, La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo, en La Rioja, registraban un "empate técnico" con una diferencia de 0,3% a favor de los libertarios con el 94,3% de las mesas escrutadas, que no obstante, se terminara de resolver en el escrutinio definitivo.

El peronismo de La Rioja, del gobernador Ricardo Quintela (43,41%), y LLA (43,41%) se repartían las dos bancas en la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, y bajo el sistema de boleta sábana, se realizaron también los comicios locales para renovar 18 bancas en la Legislatura provincial, distribuidas entre siete departamentos riojanos.

En La Rioja hubo 305.300 personas habilitadas para votar a los dos diputados que renovaban banca. Cabe recordar que no elegían senadores en estas elecciones, y algunos distritos de la provincia votaban en las elecciones del la legislatura provincial. Según datos de la justicia electoral local, la participación electoral fue del 59%, es decir casi personas 200.000 personas.

El plano nacional y provincial de la elección en La Rioja En el plano nacional, el PJ renovó el lugar de Ricardo Herrero. Por otra parte, LLA dio el batacazo, ubicando a Gino Visconti en la Cámara Baja. Entre otras fuerzas, también jugaron la Unión Cívica Radical, que obtuvo el 5,6% de la cantidad de votos, con Gustavo Galván y Silvia Fernández, y Provincias Unidas, que quedó en cuarto lugar con 3,26%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ViscontiGinoOk/status/1981037180521709614&partner=&hide_thread=false ESTE DOMINGO 26 DE OCTUBRE CAMBIAMOS EL RUMBO DE LA PROVINCIA pic.twitter.com/vT4m412aug — Gino Visconti (@ViscontiGinoOk) October 22, 2025 En el plano provincial, los comicios locales eligieron a 18 legisladores en siete departamentos. Capital (8), Rosario Vera Peñaloza (3), General Felipe Varela (3), Castro Barros (1), Sanagasta (1), Vinchina (1) y General Facundo Quiroga (1) fueron las localidades en las que se votaron puestos para la Legislatura también con dominio del peronismo.

El distrito más importante en los comicios locales es la capital riojana. De acuerdo a los primeros resultados, por La Libertad Avanza ingresarán a la legislatura provincial Claudia López, Diego Molina Gómez, Andrea Juárez y Jorge Romero; por Federales Defendamos La Rioja -del gobernador Ricardo Quintela- Juan Carlos Santander, Lourdes Ortiz y Gonzalo Becerra y uno de Fuerza Patria (Ismael Bordagaray).