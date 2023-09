Elecciones en Chaco: con la posibilidad de balotaje, Capitanich busca la reelección

Detrás de ellos, los dos candidatos más votados fueron el actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez (8,86%), y el ex vicegobernador del propio Capitanich, Juan Carlos Bacileff (4,34%). En séptima posición aparece Domingo Peppo (1,66%), ex gobernador peronista y actual embajador en Paraguay. Hasta abril de este año, no estaba confirmado que estos dirigentes no formen parte del armado electoral del oficialismo y sus trayectorias tienen puntos de contacto con la del gobernador. La fragmentación puede costar cara, pero deberán asumir una posición en un eventual balotaje entre el peronismo y Juntos por el Cambio.