Elecciones concurrentes: la jugada de Rodríguez Larreta desató la guerra en el PRO

La mención al expresidente no amortiguó sus quejas. "Una gran desilusión", dijo Mauricio Macri , mientras su primo, Jorge Macri, clave de la elección porteña, retrasaba su opinión.

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1645443879636746241 Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión. https://t.co/qC1PhbXK8o — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 10, 2023

Con la separación de las elecciones locales de las nacionales (lo que viene ocurriendo en cada renovación de mandato excepto en 2019) Larreta abre iguales chances para el candidato del PRO, que sería J.Macri, ministro de Gobierno porteño que para el radical Martín Lousteau. O al menos eso busca. El candidato del PRO no se podrá "colgar" de un candidato a presidente, lo que no es un beneficio pero sí lo representa para Lousteau que no tendría de una fórmula taquillera de quién atarse.

No solamente Mauricio Macri salió a rechazar la decisión. También María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y otros en el PRO se unificaron en ese sentido, entre ellos Hernán Lombardi.

https://twitter.com/mariuvidal/status/1645434968024182785 El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este.



No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) April 10, 2023

"Somos el cambio o no somos nada", remarcó Vidal en las redes sociales y escribió en su cuenta de Twitter que "el PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este" y que "no hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo".

Mauricio Macri retuiteó el mensaje de Vidal y expresó "coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión".

También aliados embistieron contra Larreta mientras que recibió el apoyo de Elisa Carrió.

Ricardo López Murphy, quien se define candidato a jefe de Gobierno por Republicanos Unidos en Juntos por el Cambio, sostuvo: "Compitiendo contra quien haya que competir y con las reglas de juego que elijan inventar: vamos a convertir a la ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de la Libertad" y cerró con que "el futuro de los porteños es colosal".

Para Bullrich "ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos".

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1645448978312380417 ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos.



Por eso: “Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta.



Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones.… pic.twitter.com/1S5N0pLGgu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 10, 2023

Por eso, escribió la titular del PRO, “está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones".

"Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar", argumentó la candidata.

Desde la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, el legislador Ramiro Marra dijo en su cuenta de Twitter: "Para tener en cuenta: Las elecciones que se robaron a Trump y Bolsonaro se hicieron con el mismo sistema electrónico que JUSTO propuso hoy Horacio Larreta para la Ciudad.Espero que el voto de los vecinos de CABA no corra riesgo por la ambición de la Casta Política".

Marra sería uno de los perjudicados si se presentara a jefe de Gobierno porque no podría "colgarse" de la fórmula que encabece Milei para las presidenciales.

El titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, escribió, a favor de la decisión de Larreta, que "en la Ciudad de Buenos Aires tenemos código electoral y el mejor sistema para la elección de nuestros representantes: Boleta Única (defendida por todo JxC). Usar este mecanismo de votacion es reafirmar nuestra autonomía" y que "desde 1996 todas las elecciones a Jefe de Gobierno fueron desdobladas y sólo en 2019 hubo una excepción. Las reglas electorales están definidas por ley, son muy claras y deben ser cumplidas".

Carrió anima la candidatura a jefe de Gobierno del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Pero, como pidió Macri y dijo Larreta, habrá un solo finalista del PRO que se presente a las PASO. Está también Jorge Macri y Soledad Acuña. Lo definirán encuestas.