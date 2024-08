Elecciones en Venezuela: Javier Milei evalúa convocar en Buenos Aires una cumbre contra Nicolás Maduro

nicolas maduro elecciones venezuela.jpg Este viernes la Cámara Nacional Electoral de Venezuela ratificó que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, fue reelegido con el 51,95% de los votos. RT

En el medio de esta iniciativa, el Gobierno sufre algunas desprolijidades entre sus funcionarios que puede perjudicar la estrategia delineada por Milei. Todavía no se termina de entender por qué la canciller Diana Mondino salió a reconocer a González Urrutia y poco después el Ministerio de Relaciones Exteriores la desdijo. Algunas fuentes del gobierno, sostienen que todavía no lo hicieron para no poner en riesgo a los opositores a Maduro asilados en la Embajada Argentina en Venezuela.

Confusión: Mondino reconoció a Edmundo González como presidente de Venezuela, pero Cancillería aclara que aún no se pronunciaron "de forma definitiva"

diana mondino iaef.jpg La canciller Diana Mondino. IAEF

Una situación poco usual ocurrió este viernes en relación con los comicios en Venezuela. La canciller Diana Mondino escribió un mensaje en donde aseguró la la Argentina reconoce a Edmundo González como ganador de las elección, sin embargo la Cancillería emitió, horas después, un comunicado en donde aclara "en Presidencia continúan analizando cuándo harán el reconocimiento formal".

Más temprano, Mondino publicó actas electorales de Venezuela en la que el candidato Edmundo González lidera con el 67% de los votos y supera a Nicolás Maduro. "Todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y Presidente electo es Edmundo González", escribió en la red social X.

En respuesta la Cancillería emitió un comunicado en donde aclara: "La República Argentina sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva".