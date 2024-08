No hubo consenso en la OEA para instar a Venezuela a publicar las actas electorales

El presidente Javier Milei apuntó contra Lula da Silva y Gustavo Petro por no votar a favor de la medida. "Queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices".

"Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados. Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. En el fondo, hoy no sólo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos", lanzó el mandatario contra Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés López Obrador.

Los 17 países que votaron a favor de la resolución del Consejo Permanente fueron: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Y las 11 abstenciones fueron Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Dominica, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía.

Nicolás Maduro ofreció entregar "el 100% de las actas" electorales

El texto borrador exigía, entre otras cosas, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "publicara inmediatamente los resultados de las presidenciales a nivel de cada centro de votación" así como "una verificación integral de los resultados en presencia de observadores internacionales para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad" de los comicios.

Maduro ofreció el miércoles entregar "el 100% de las actas" electorales y aseguró que los dirigentes opositores que denuncian fraude "deben estar tras las rejas".

Los líderes de la oposición María Corina Machado y su candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, publicaron datos recolectados de las actas digitalizadas y aseguran que ganaron los comicios. Además, denunciaron una escalada de la represión que dejó desde el lunes al menos 12 muertos, decenas de heridos y más de 1.000 detenidos.