Elisa Carrió habló del futuro del gobierno de Javier Milei: "No reelige en 2027" + Seguir en









La líder de la Coalición Cívica-ARI brindó una entrevista donde además se refirió a la causa que rodea al jefe de Gabinete, a la que definió como una película de Almodóvar sobre la corrupción argentina”.

Elisa Carrió vaticinó el fin del Gobierno de Milei: "No reelige en 2027".

Elisa Carrió aseguró este lunes que el presidente Javier Milei no será reelecto en 2027. Además, se refirió a la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y lanzó duras críticas: calificó el episodio como “muy ridículo” y lo definió como “una película de Almodóvar sobre la corrupción argentina”.

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Al proyectar el escenario político, la líder de la Coalición Cívica-ARI insistió en que el oficialismo no logrará sostenerse en el poder. “Las sociedades van de un extremo al otro, pero hay un punto en que vuelven al medio”, afirmó, y sostuvo que el desgaste de la etapa anterior podría abrir paso a una alternativa por fuera del kirchnerismo.

En ese marco, durante la entrevista en el canal de streaming Gelatina, también ironizó sobre la escena que rodeó al funcionario y apuntó también contra la escribana Adriana Nechevenko. “Divina, divina, divina con todas esas explicaciones”, lanzó con sarcasmo, antes de rematar: “Es una corrupción de Almodóvar. Si no hubiera estado la escribana… el look es peor que el de Karina Milei. Es de lo más bizarro que vi”.

Manuel Adorni Elisa Carrió se refirió a la polémica en torno a Manuel Adorni, a la que definió como "una película de Almodóvar sobre la corrupción argentina”. Mariano Fuchila En ese tono, amplió sus cuestionamientos y dejó una de las frases más resonantes: “¿A quién se le ocurre ir en un avión privado a Punta del Este?”. Según sostuvo, el funcionario “se gastó en un pasaje lo que equivale a un mes de estadía”, entre gastos y consumos.

Por último, consultada sobre si considera corrupto a Adorni, la líder de la Coalición Cívica-ARI fue tajante: “Pero obvio. Es el ascenso social por excelencia, lo vi muchas veces en la Cámara de Diputados”.

Karina Milei refuerza el respaldo a Manuel Adorni En un nuevo gesto de respaldo político, Karina Milei volvió a mostrarse este lunes junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en dos actividades oficiales que buscaron exhibir normalidad y continuidad dentro del Gobierno, pese al creciente frente judicial que enfrenta el funcionario. Ambos compartieron agenda durante una recorrida por las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán, junto al ministro de Salud, Mario Lugones. La visita incluyó el laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4), el primero de su tipo en salud humana en América Latina, una escena que desde el oficialismo buscaron mostrar como una señal de gestión en medio de un clima político cada vez más áspero. La segunda foto del día se dio en la Casa Rosada, donde ambos participaron de la presentación musical que la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo ofreció en el Patio de las Palmeras y en el exterior de la sede presidencial. La doble aparición pública no pasó inadvertida en Balcarce 50. En el Gobierno crece la preocupación por el costo político que implica sostener a Adorni mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y otras denuncias vinculadas a su patrimonio y movimientos financieros. En ese contexto, la hermana del Presidente se mantiene como su principal sostén interno y apuesta a blindarlo con una agenda de exposición pública, aun cuando algunos sectores del oficialismo ya empiezan a advertir sobre el desgaste que el caso genera en la imagen presidencial.