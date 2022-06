Elisa Carrió advirtió que agosto "es un mes clave" para la economía de la Argentina.

La exdiputada señaló que tanto en la política como en la economía “la sustancia es la legitimidad”. En ese sentido, observó que Alberto Fernández “tiene 17% de aprobación”, “está en caída libre y no tiene acuerdos con gobernadores”. Además reparó en la falta de respaldo de los gobernadores peronistas Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba).

Sobre la interna en el Gobierno, la líder de la Coalición Cívica consideró que se trata de “un combo irremediable, formado por la disgregación”. “Están abriendo todos los frentes al mismo tiempo, y lo que necesitan es estabilidad en el frente para generar confianza, para que le renueven”, analizó. Y alertó: “Ya están usando encajes de los dólares que están en los bancos”.

“Hoy no existe el Presidente de la República”, lanzó Carrió. “No acierta con una medida, y no se enfrenta con las medidas que deberían hacerse”. A su vez, dijo que su debilidad se acrecentó “en los últimos meses” al no apoyarse completamente en la liga de los gobernadores para enfrentar a Cristina”.