Filtración de chats: Carrió atacó a Larreta y luego se arrepintió

Interna en Juntos por el Cambio: Carrió apuntó contra Larreta y luego se arrepintió

Mientras tanto, D´Alessandro anunció este martes que se tomará una licencia temporaria, por la supuesta filtración de chats privados, en el marco de la denuncia por el escándalo de Lago Escondido, en la que está implicado junto a empresarios y jueces.

Todo comenzó a la tarde, cuando Carrió escribió: “No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a (el fiscal Alberto) Nisman, con escuchas falsas e ilegales no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias. Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente”.

Así fue que Lilita primero criticó a Rodríguez Larreta por no defender a su ministro, en las redes sociales, en medio de los rumores relacionados al desplazamiento del cargo del funcionario porteño.

Sin embargo, luego de la conferencia de prensa brindada por D’Alessandro este martes, donde anunció que se tomará una licencia, otra vez Elisa Carrió hizo de las suyas y volvió sobre sus pasos. Esta vez, a horas de haber cuestionado la forma de proceder de Larreta sobre el caso de su ministro de Seguridad, salió a apoyarlo.

“Acompaño la decisión de @horaciorlarreta. Hay que redoblarle la apuesta a las mafias ilegales. No podemos ser víctimas del espionaje ilegal”, expresó categórica Lilita en Twitter.

Según trascendió, Marcelo D´Alessandro tiene un buen vínculo con Carrió e incluso asistió días atrás a la celebración del cumpleaños de la dirigente chaqueña en su casa de Exaltación de la Cruz.

La semana pasada, se filtraron nuevos chats -obtenidos ilegalmente- del ministro porteño en los que mantenía conversaciones con Silvio Robles, uno de los colaboradores de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el empresario Marcelo Violante, que tenía la concesión del servicio de acarreo en la ciudad de Buenos Aires. D’Alessandro sostiene que los chats difundidos son “falsos” y denuncia que fue víctima de una maniobra de espionaje ilegal.