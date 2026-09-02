La escala de León XIV en el conurbano bonaerense que altera los planes de Javier Milei

El Papa tiene previsto visitar uno de los epicentros del ajuste de LLA al sector de la discapacidad. Tironeos con la Iglesia católica por el control de la agenda. Agregan otra parada incómoda para el gobierno: un encuentro con gremios, pymes y cámaras empresarias afectadas por la crisis.

Falta aún la confirmación oficial del Vaticano que se produciría esta misma semana. Pero, a propuesta de la Conferencia Episcopal Argentina , el Papa León XIV tiene previsto visitar el cottolengo Don Orione, en Claypole, uno de los epicentros de la motosierra de Javier Milei al sector de la discapacidad.

La escala del Santo Padre en el conurbano profundo, en el municipio de Almirante Brown, fue una inciativa del Episcopado argentino que conduce Marcelo Colombo. Una propuesta que no figuraba en los planes oficiales de Karina Milei ni de Mara Gorini, su delegada para los preparativos oficiales de la visita que León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

La foto del Sumo Pontífice en el cottolengo rodeado de personas en estado de vulnerabilidad y con alguna discapacidad afectados por el recorte de partidas de La Libertad Avanza a este sector altera los nervios de los hermanos Milei quienes temen que se desenfoque la agenda de la visita oficial , y vuelvan a emerger en los albores de la campaña electoral , los dramáticos efectos del ajuste social y económico que impulsa el Gobierno nacional para sostener el equilibrio fiscal.

Esa visita al cottolengo es uno de los puntos de tensión entre la Casa Rosada y el Episcopado ya que no sólo permitirá visibilizar los efectos de la motosierra de Milei sobre el sector de la discapacidad sino que también podría reflotar la incómoda causa penal por el presunto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que tiene en la mira, entre otros, a Karina Milei y Diego Spagnuolo.

A ese plan del Episcopado para que el Santo Padre visite una institución dedicada a los sectores sociales más vulnerables se sumaria una nueva actividad que se denomina "Encuentro con el mundo del trabajo" donde León XIV compartiría las inquietudes no sólo de los movimientos sociales y de las centrales obreras como la CGT y la CTA, enfrentadas con la Casa Rosada, sino también de las Pymes y cámaras empresarias afectadas por la caída del consumo.

Reunión con Karina Milei

Tras reunirse con la secretaria general de la presidencial este lunes en Casa Rosada, Colombo ratificó la intención del Episcopado de llevar a León XIV al cottolengo Don Orione, una una de las instituciones de asistencia, contención y acompañamiento para personas con discapacidad más grande del país que funciona en un predio de 50 hectáreas. Allí se albergan de forma permanente a casi residentes distribuidos en 12 hogares, y se asiste de manera externa a más de 100 concurrentes a través de sus escuelas especiales y su Centro Educativo Terapéutico (C.E.T.).

Milei vetó la ley de emergencia en discapacidad y La Libertad Avanza se resiste a cumplirla a pesar de la insistencia del Congreso con dos tercios de los votos. Ese rechazo del Gobierno a la ley ratificada por ambas Cámaras derivó en la intervención del Episcopado para intentar destrabar la demora en la liberación de los pagos y en la actualización de los valores del nomenclador que puso al cottolengo al borde de la parálisis en su funcionamiento.

“Mandar a todos a que justifiquen nuevamente su discapacidad, cuando ya hubo una junta evaluadora de salud que determinó que le correspondía un Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una falta de respeto a todas las juntas evaluadoras, porque se pone en duda todo”, había advertido en abril Fernando Montero, coordinador técnico de la institución que visitaría el Papa León XIV. “Si se desregula, solo se sostendrán los que tengan altos recursos porque el costo del servicio es alto, teniendo en cuenta que hay mucho personal detrás de cada persona”, agregó.

Rivales de La Libertad Avanza

Incluso la Pastoral Social región Buenos Aires a cargo del obispo de Quilmes, Carlos Tissera, organizó este año en el cottolengo Don Orione la "Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en Tiempos de Polarización". Ese encuentro multisectorial nació luego de una reunión que mantuvo un grupo de intendentes con Marcelo Colombo, presidente del Episcopado Argentino, en mayo pasado. Entre los jefes comunales se encontraban los peronistas Fernando Esponiza, Jorge Ferraresi, Ariel Sujarchuk, Alberto Descalzo, Maniel Fernández, junto a Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis.

La masiva y multisectorial actividad en Don Orione contó también con la participación del gobernador Axel Kicillof, y los obispos Tissera (Diócesis de Quilmes); Oscar Ojeda (Obispo Emérito de San Isidro); Maximiliano Margni (Díocesis de Avellaneda-Lanús); Juan José Chaparro (Diócesis de Merlo-Moreno); Pedro Cannavo (Obispo Auxiliar de la Diócesids de Buenos Aires); y Eduardo García (Diócesis de San Justo). La Jornada incluyó la lectura de un documento final que contó con la colaboración de otro sector castigado por el ajuste del gobierno de Milei, las universidades. En el evento estuvieron Jaime Perczik (UNAHUR); Jorge Calzoni (UNDAV); representantes de la UNLa; Carlos Greco (San Martin); Pablo Domenichini (UNAB); María Alejandra Zinni (Quilmes); Carlos Rodriguez (UNIPE) y Walter Panezzi (UNLujan). Además estuvieron representantes de CAME, de la CTA, de la CGT, FEBA y UTEP, así como legisladores provinciales y nacionales de diversas fuerzas políticas.

Mariano Cascallares (Almirante Brown), Axel Kicillof, Carlos Bianco y el titular de la Pastoral Social bonaerense, Carlos Tissera, en el cottolengo Don Orione de Claypole.

En el documento final se advirtió que "ante semejante cuadro de situación, debemos poner a la política como la forma más alta de caridad, como nos indica Francisco, recuperando su rol de servicio al bien común, y no a grupos de poder. Así, “la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia” (Fratelli Tutti, 177), teniendo en cuenta que “el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos” (Fratelli Tutti, 155).

¿Mensaje a Javier Milei?

Frente a la próxima visita del Santo Padre se añadió un mensaje que pareció dirigido a Javier Milei: "esperamos que (...) León nos ayude a dejar de lado las verdades simplistas para adentrarnos verdaderamente en los complejos problemas sociales que nos aquejan". Y se finalizó concluyendo que "esta primera Jornada Patria por la Cultura del Encuentro, nos reafirma en la urgencia del diálogo social como herramienta para encontrar soluciones compartidas y como antídoto a la polarización, buscando la construcción de un proyecto provincial y nacional que tenga como fin que el área metropolitana sea socialmente justa. Que el poder escucharnos, el compartir reflexiones y saberes, el debate fecundo y la necesidad de organizar la esperanza nos impulsen a dejar de lado la politiquería barata, alejada muchas veces de las necesidades reales de nuestro pueblo, y nos permitan construir vínculos que nos hagan poner la patria al hombro.

El gobierno nacional y el Episcopado mantiene desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza una relación fría y distante a partir de las criticas que Milei había lanzado contra el entonces Papa Francisco Duante la campaña al calificarlo como "el representante del maligno en la Tierra". A esos roces se sumó la propuesta de Alberto Benegas Lynch (padre) de romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Más allá de la negativa de Milei de recibir a la autoridades del Episcopado desde que asumió la presidencial, uno de los último corto circuitos se registró en la homilia del 25 de mayo cuando el arozbispo porteño Jorge García advirtió sobre un "riesgo de desmembramiento social". Esas palabras dispararon la furia de los libertarios al punto de que el diputado nacional y amigo de Milei, Bertie Benegas Lynch, posteó en redes sociales que "algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres".