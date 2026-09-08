La provincia de Buenos Aires creó un sello para reconocer a empresas y sindicatos que impulsen la inclusión laboral + Agregar ámbito en









La Jefatura de Asesores del Gobernador puso en marcha el “Sello Impacto Social”, una distinción honorífica para empresas, cooperativas de trabajo y organizaciones sindicales. Reconocerá iniciativas vinculadas al empleo joven, la inclusión laboral, la formación y la articulación con el Estado.

La iniciativa busca distinguir a organizaciones que implementen políticas destinadas a promover la inclusión y mejorar las oportunidades de acceso al empleo.

La provincia de Buenos Aires creó el “Sello Impacto Social”, una distinción institucional y honorífica destinada a reconocer las acciones que desarrollen empresas, cooperativas de trabajo y organizaciones sindicales para promover la inclusión laboral, el empleo joven y la formación para el trabajo.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 469-JAGGP-2026 de la Jefatura de Asesores del Gobernador, publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense. El objetivo es poner en valor iniciativas que contribuyan a ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y desarrollo en el mercado laboral y fortalecer la articulación entre el Estado provincial y distintos actores del sector productivo y del trabajo.

La resolución sostiene que la inserción laboral de los jóvenes y de las personas con discapacidad constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo productivo y la inclusión social en la provincia. En ese marco, plantea la necesidad de profundizar la cooperación entre el Estado, las empresas, las cooperativas de trabajo y las organizaciones de trabajadores.

El nuevo sello también apunta a visibilizar y difundir experiencias que contribuyan a la igualdad de oportunidades, con la posibilidad de que esas prácticas puedan ser replicadas en distintos puntos del territorio bonaerense.

La iniciativa quedó bajo la órbita de la Jefatura de Asesores del Gobernador, organismo cuya estructura contempla entre sus funciones la promoción de acciones vinculadas con la responsabilidad social y la generación de espacios de articulación entre el Gobierno provincial, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

En particular, la Dirección Provincial de Relaciones con la Comunidad tendrá a su cargo la implementación del programa a través de la Dirección de Relaciones con las Empresas y las Organizaciones de los/las Trabajadores/as. Esta última área tiene entre sus funciones el desarrollo de vínculos institucionales con empresas y organizaciones sindicales, además de la promoción de instancias de capacitación y formación técnica y profesional. La resolución lleva la firma de María Cristina Álvarez Rodríguez, responsable de la Jefatura de Asesores del Gobernador. El organismo aprobó junto con la creación del sello los Lineamientos del “Sello Impacto Social”, la Carta de Adhesión y el Formulario de Adhesión que deberán utilizarse para instrumentar la iniciativa. La normativa también establece que la unidad ejecutora deberá llevar adelante las acciones necesarias para poner en funcionamiento el reconocimiento. La Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado intervinieron en el trámite dentro de sus respectivas competencias. El nuevo sello se suma así a las herramientas previstas por la Provincia para fortalecer la relación entre el Estado y los sectores vinculados con el empleo, con especial atención en jóvenes y personas con discapacidad y en aquellas iniciativas relacionadas con la capacitación, la inclusión laboral y la articulación institucional.