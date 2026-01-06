La Libertad Avanza: Javier Milei prepara una visita a Mar del Plata y se anticipa a la campaña 2027

Javier Milei prepara su reparación pública en 2026 con una batería de presentaciones en la provincia de Buenos Aires , y en Córdoba , durante el primer mes del año donde por ahora la única actividad confirmada es su participación en el Foro Económico de Davos del 18 al 23 de este mes.

El Presidente tiene previsto recorrer territorio bonaerense y evalúa distintos escenarios. Conurbano, interior productivo y la costa atlántica. Tras su regreso de Suiza , donde compartirá foro con los principales líderes empresariales y políticos del mundo, Milei volvería a Mar del Plata, una de las ciudades que más visitó en campaña y en gestión.

Tanto el jefe de Estado como su hermana Karina tienen un vínculo especial con la ciudad de donde es oriunda su madre, Alicia Lucich, y donde el jefe de Estado no solo realizó el primer sorteo de su sueldo cuando era diputado nacional sino que también relanzó allí la campaña bonaerense junto a Diego Santilli tras la renuncia de José Luis Espert a la primera candidatura por La Libertad Avanza para las legislativas nacionales del pasado 26 de octubre.

Karina encabezó en noviembre del año pasado un congreso partidario de La Libertad Avanza en Mar del Plata donde se concentraron los principales referentes territoriales del partido de gobierno con el objetivo de realizar un repaso luego del triunfo legislativo de octubre y comparar la agenda libertaria para 2026 en cada uno de los concejos deliberantes de los municipios. En esa oportunidad no estuvo el Presidente quien visitaría la ciudad balnearia este mes con una actividad abierta al público aunque aún no se definió si se haría en un teatro o en la calle.

En los comicios desdoblados del 7 de septiembre, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro , se puso al frente de la boleta de la quinta sección electoral, una de las pocas junto con la sexta que logró ganar en ese turno electoral la alianza conformada entre La Libertad Avanza y el PRO. Montenegro asumió como senador provincial y el municipio quedó a cargo de Agustín Neme , ex jefe de bloque del PRO con el concejo deliberante.

Luego de dar vuelta en resultado electoral en la provincia de Buenos Aires en las legislativas nacionales de octubre, La Libertad Avanza se enfoca en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de pelear por la gobernación en 2027 frente a un escenario de atomización del peronismo y un principio de disputa entre Axel Kicillof y La Cámpora de Máximo Kirchner, más teniendo en cuenta que el actual gobernador no tiene reelección por tramitar su segundo mandato.

En esa lógica se inscribe el regreso de Milei a la provincia de Buenos Aires en 2026, un año que estará marcado por el impulso a las reformas estructurales de la Casa Rosada en el Congreso, con la prórroga de sesiones extraordinarias en febrero para aprobar la reforma laboral y penal. El segundo semestre se verá anestesiado en términos políticos por el inicio del Mundial de fútbol de la FIFA a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, evento tras el cual el país volverá a estar sumido en campaña electoral para las presidenciales del 2027.

La gratitud de Javier Milei

El último viaje de Milei en 2025 había sido el 12 de diciembre a Córdoba en el marco del denominado "tour de la gratitud" donde el Presidente hizo una aparición en la vía publica como gesto al electorado de esa provincia tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas de octubre con 42% de los votos. Córdoba, y la provincia de Buenos Aires, son los dos principales bastiones electoral del país de cara a las elecciones del 2027 y por eso La Libertad Avanza hace foco en esos distritos como primeros destinos de la gira de cabotaje del Presidente en 2026.

El primer viaje internacional confirmado de Milei este año será a Davos aunque también figuran en agenda destinos como Israel, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. En el foro económico internacional a desarrollarse del 18 al 23 en Suiza será la tercera presencia consecutiva del mandatario que ya la convirtió en una de las principales plataformas de su política exterior.

En paralelo al viaje a Davos, el Presidente recibió una invitación formal para visitar Israel, un gesto que profundiza un vínculo bilateral que el Gobierno considera estratégico. La relación con el Estado israelí ocupa un lugar destacado en la agenda internacional de Milei desde antes de asumir y se consolidó con gestos políticos explícitos y definiciones públicas de alineamiento y la intención de mudar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.