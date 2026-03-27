En medio de las presiones del caso Adorni, el Gobierno busca capitalizar el fallo de YPF

La Casa Rosada celebró la decisión judicial como un respaldo clave y prepara cadena nacional para esta noche. El anuncio fue utilizado para reencauzar la agenda y fortalecer al jefe de Gabinete, que evalúa adelantar su declaración jurada en medio de las investigaciones.

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria de Presidencia, Karina Milei; y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

El fallo favorable a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF fue recibido en la Casa Rosada como una oportunidad política . No solo por el alivio judicial, sino por el margen que abrió para reordenar la agenda en una semana marcada por tensiones y cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Según pudo confirmar este medio, el Gobierno prepara una cadena nacional para esta noche con más detalles de la causa.

La decisión de la Justicia de Estados Unidos, que dejó sin efecto la condena en primera instancia, fue rápidamente capitalizada por el Gobierno . El propio Javier Milei se expresó en redes sociales y en un acto que compartió este viernes con el propio Adorni, la secretaria de Presidencia Karina Milei y la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello , con un mensaje en el que reivindicó la posición oficial y cargó duramente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En Casa Rosada, el fallo fue leído como un punto de inflexión en una semana que venía dominada por la agenda judicial. La estrategia oficial consistió en instalar el tema, amplificar el impacto y desplazar del centro de la escena los cuestionamientos que recaen sobre Adorni.

En ese esquema, el jefe de Gabinete tuvo un rol activo. Luego de varios días marcados por explicaciones incompletas sobre su patrimonio y el financiamiento de sus viajes, encontró en el anuncio un cierre político más favorable, rodeado de respaldos y con mayor presencia pública.

Ganamos: la Justicia de los Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF a la República Argentina. Dios bendiga a la República Argentina. Fin.

La acumulación de apoyos no fue casual. En paralelo al fallo, el oficialismo desplegó una serie de gestos internos para sostener a Adorni en un momento delicado. Reuniones, mensajes y apariciones coordinadas funcionaron como una señal de contención en medio del avance de las investigaciones.

En ese contexto, según pudo confirmar Åmbito, el funcionario analiza adelantar la presentación de su declaración jurada, prevista originalmente para julio. La posibilidad de anticiparla a fines de mayo aparece como una herramienta para intentar descomprimir la situación y acotar el margen de cuestionamientos.

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TMAP.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/OwNnppGr8p — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026

La decisión todavía no está cerrada, pero forma parte de las alternativas que se evalúan en un escenario donde el problema dejó de ser exclusivamente judicial y pasó a tener impacto político directo.

Mientras tanto, la celebración por el fallo de YPF dejó ver también las tensiones internas que atraviesan al oficialismo. En redes sociales, las Fuerzas del Cielo salieron a respaldar a la secretaria de Legal y Técnica María Igarzábal Murphy, ponderando a la funcionaria luego de las versiones de una posible salida.

Los mensajes no fueron neutrales. Aparecieron luego de que circularan rumores de un posible desplazamiento de la funcionaria ligada a Santiago Caputo, lo que reactivó lecturas sobre la disputa por espacios de poder dentro del Gobierno. No fueron pocos los que en Balcarce 50 recordaron que, semanas atrás cuando Juan Bautista Mahiques asumió al frente de Justicia consolidando el armado político de Karina, un comunicado anunció que la Procuración del Tesoro pasaría de dicho ministerio a Legal y Técnica. A los minutos, Presidencia mandó un fe de erratas señalando que se mantenía el organigrama original, pero el tironeo ya había quedado expuesto.

Así, lo que en la superficie fue presentado como un logro judicial también funcionó como escenario de reacomodamientos internos. La celebración convivió con señales cruzadas, respaldos selectivos y mensajes dirigidos más hacia adentro que hacia afuera en momentos de tregua.

En ese equilibrio, el Gobierno logró, al menos por ahora, reencauzar la agenda. Para Adorni, en particular, el cierre de la semana tuvo un tono distinto al inicio. Pasó de la defensiva a un escenario más contenido, aunque sin resolver el fondo de los cuestionamientos