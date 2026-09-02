Javier Milei ratificó el rumbo económico y rechazó flexibilizar el ajuste de cara a las elecciones

El Presidente defendió el equilibrio fiscal y la política monetaria durante el cierre de la cumbre “Vientos de Cambio”. “No vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, afirmó.

El presidente Javier Milei brinda este miércoles un discurso con tono electoral durante el cierre de la cumbre “Vientos de Cambio” , organizada por la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton de Retiro. Allí ratificó el programa económico y descartó flexibilizar las políticas fiscal y monetaria para favorecer su reelección.

“Si no mostramos resultados, se hace difícil acompañar” , reconoció el mandatario, quien señaló que algunos sectores le piden modificar el rumbo ante la proximidad de las elecciones de 2027.

“El resultado fiscal no se negocia y tampoco vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación ”, respondió Milei.

El Presidente sostuvo que “al populismo no se le gana haciendo populismo” y afirmó que serán los ciudadanos quienes deberán elegir entre la continuidad de su proyecto y el regreso a las políticas anteriores. “Las buenas políticas no se negocian. Estará en manos de los argentinos si quieren volver al pasado, abrazar el fracaso o continuar con esta transformación que hará grande a la Argentina nuevamente”, expresó.

En ese sentido, señaló que en las próximas elecciones habrá “un verdadero menú de opciones donde se puedan mostrar ideas y resultados” y reivindicó el cumplimiento de sus compromisos de campaña. “Cada cosa que prometimos la cumplimos” , aseguró.

Asimismo, el mandatario volvió a confrontar con el kirchnerismo y recordó el resultado de las últimas elecciones: “Le sacamos 17 puntos de diferencia al maldito kirchnerismo”. También apuntó contra dirigentes opositores y sectores críticos de la prensa, expresando que “confía en los argentinos” y que “no puede ser que un conjunto de mentirosos tape el sol con un dedo”

Milei reconoció que la “foto” de la situación social no es buena, aunque sostuvo que la “película es la mejor de la historia”. Luego ironizó: “Si estos logros en materia social los hubiera conseguido el peronismo, hoy el 50% de las calles llevaría mi nombre, pero claro, no soy peronista”.

La cumbre libertaria “Vientos de Cambio”

El encuentro comenzó el martes y reunió a funcionarios nacionales, economistas, exministros de países de la región y empresarios. Entre los participantes estuvieron Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Luis Caputo, José Luis Daza, James Heckman y María Corina Machado, quien intervino de manera virtual.

La organización había anunciado inicialmente la participación del empresario Peter Thiel, fundador de Palantir, pero su presencia fue descartada en los días previos y quedó fuera del cronograma.

Tras el evento, Milei viajará este jueves a Chile, donde se reunirá con José Antonio Kast y participará del V Encuentro del Foro Madrid. Por la noche, desde las 21, brindará una cadena nacional.