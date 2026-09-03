Cambios electorales en Entre Ríos: modifican circuitos y crean nuevas divisiones

La Cámara Nacional Electoral aprobó cambios en 14 secciones electorales de la provincia, con nuevas delimitaciones y denominaciones. La medida se vincula con la creación de nuevas comunas y deberá continuar su trámite ante el Poder Ejecutivo Nacional.

La Cámara Nacional Electoral aprobó una serie de modificaciones en los circuitos electorales de Entre Ríos, que incluyen la creación de nuevos circuitos, cambios en los límites de divisiones existentes y modificaciones de denominación . La resolución fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y alcanza a 14 secciones electorales de la provincia.

La medida, establecida mediante la Resolución 11/2026, se tomó en el marco de un expediente iniciado a partir de una propuesta elevada por el Juzgado Federal con competencia electoral de Entre Ríos. Según explicó el tribunal, los cambios están vinculados con la Ley provincial 11.058, sancionada en 2023 , y sus normas reglamentarias, que reconocieron como territorio de nuevas comunas a las jurisdicciones de los entonces denominados Centros Rurales de Población.

El proyecto fue analizado por la Unidad de Geografía Electoral de la Cámara Nacional Electoral, que informó que la propuesta cumple con los lineamientos técnicos previstos para su evaluación mediante el Sistema de Información Geográfica. En el expediente también consta la documentación cartográfica y la información correspondiente a los locales de votación.

Los cambios abarcan las secciones electorales de Paraná, La Paz, Diamante, Victoria, Nogoyá, Tala, Gualeguaychú, Islas Ibicuy, Villaguay, Concordia, Federal, Colón, Federación y San Salvador .

En Paraná se dispuso la creación del circuito 050A, denominado “Aldea Santa Rosa”, junto con modificaciones en los circuitos 031, 042, 049 y 050. En La Paz se modificarán los límites de los circuitos 066 y 070, mientras que en Diamante los cambios alcanzarán a los circuitos 086 y 094.

También se modificará el circuito 107 de Victoria y los circuitos 113 y 119 de Nogoyá. En la sección Tala se creará el circuito 150A, denominado “Arroyo Clé”. En Gualeguaychú se incorporará el circuito 203A, “General Almada”, y se modificarán los límites del circuito 205.

En Islas Ibicuy se modificará el circuito 212. Para Villaguay se creará el circuito 222A, “Estación Raíces”, junto con cambios en el circuito 222. En Concordia se incorporará el circuito 237A, “Estación Yuqueri”, y se modificarán los circuitos 247 y 248.

La resolución también contempla cambios en el circuito 264 de Federal y en el 275 de Colón, ambos con modificación de denominación. En Colón, además, se cambiará el nombre del circuito 290, aunque sus límites permanecerán sin modificaciones.

En Federación se modificarán los circuitos 299, 300 y 301, también con cambios de denominación. Finalmente, en San Salvador se creará el circuito 314A, “San Ernesto”, y se modificará el límite del circuito 314, que también tendrá una nueva denominación. La documentación oficial incorpora los mapas y la descripción de las nuevas delimitaciones.

Qué dispuso la Cámara Nacional Electoral

La resolución establece que las modificaciones fueron aprobadas junto con la delimitación cartográfica incluida en los anexos I y II. A su vez, la Cámara dejó asentado que la propuesta no abarca en esta primera etapa la totalidad de los cambios planteados originalmente.

Según el texto, las modificaciones de los límites de otros circuitos electorales preexistentes que no estén directamente relacionadas con los cambios de municipio serán analizadas en una etapa posterior, de acuerdo con los criterios técnicos y administrativos que se establezcan.

El tribunal también ordenó avanzar con las tareas registrales y de administración electoral vinculadas con las modificaciones, debido a la necesidad de realizarlas con suficiente anticipación. Estas acciones quedarán sujetas a la resolución definitiva sobre la cuestión.

Finalmente, la Cámara Nacional Electoral dispuso remitir las actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional y notificar al Juzgado Federal con competencia electoral de Entre Ríos. El presidente del tribunal, Alberto Ricardo Dalla Vía, no intervino en la resolución por encontrarse de licencia. La decisión lleva las firmas de Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.