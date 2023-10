Escándalo Lemoine: cuántos hombres pagan la cuota alimentaria y cuántas madres crían solas

Un estudio reveló que el 66,5% de los padres no percibió la cuota alimentaria.

"A mi no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuándo no lo quiso tener", indicó la dirigente libertaria y asesora de Javier Milei en radio Neura. "Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres", agregó, en referencia a la aprobada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y completó: "¿Por qué los padres por ley tienen que mantener a una criatura?".