Insólito: Lilia Lemoine propuso una ley para que los varones puedan "renunciar a la paternidad"

"La mujer cuándo se entera del embarazo tiene 15 días para notificar al padre y este puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no", explicó Lemoine sobre el proyecto que asegura presentará primero al llegar a la cámara. "A mi no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuándo no lo quiso tener", indicó la libertaria.