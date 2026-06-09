Cuota alimentaria: cuánto es el mínimo por hijo en junio 2026 según el INDEC

La actualización mensual de la canasta de crianza volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a miles de familias argentinas: cuánto dinero se necesita para cubrir las necesidades básicas de un hijo y cómo esos valores impactan en la determinación de las cuotas alimentarias.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) son tomados frecuentemente como referencia en procesos judiciales, acuerdos entre progenitores y revisiones de montos ya establecidos. Aunque cada caso presenta características particulares, la medición permite contar con un parámetro objetivo sobre los gastos asociados a la crianza.

El informe contempla tanto los bienes y servicios necesarios para niños y adolescentes como el costo vinculado al tiempo de cuidado que demanda cada etapa de crecimiento.

El último relevamiento difundido por Instituto Nacional de Estadística y Censos establece que la canasta de crianza supera ampliamente los $500.000 mensuales en algunos grupos etarios. La medición contempla dos componentes. Por un lado, los gastos directos asociados a alimentación, vestimenta, salud, educación, transporte y otros consumos esenciales. Por otro, el valor económico asignado al tiempo destinado al cuidado de niños y adolescentes.

Según el organismo, el costo total de crianza para un niño menor de un año alcanzó en junio los $516.113 mensuales. En tanto, para los chicos de entre 1 y 3 años la cifra ascendió a $612.905.

Los valores continúan aumentando a medida que avanzan las etapas de desarrollo, reflejando necesidades diferentes y mayores requerimientos de consumo y acompañamiento cotidiano. Estos datos no determinan automáticamente el monto de una cuota alimentaria, pero suelen funcionar como una referencia relevante cuando se analiza si los aportes económicos resultan suficientes para cubrir las necesidades del menor.

Cuánto cuesta mantener a un hijo según su edad

El informe del INDEC muestra diferencias significativas entre cada franja etaria. Para niños menores de un año, el costo total de crianza se ubicó en $516.113. En este segmento, una parte importante del cálculo corresponde al tiempo de cuidado necesario durante los primeros meses de vida.

cuota alimentaria

En el grupo de 1 a 3 años, la canasta alcanzó los $612.905, el valor más elevado del relevamiento. La explicación se encuentra en la combinación de gastos corrientes y una elevada demanda de atención diaria. Para los niños de entre 4 y 5 años, el costo mensual fue estimado en $512.355, mientras que para aquellos de entre 6 y 12 años llegó a $645.209.

Por su parte, los adolescentes de entre 13 y 17 años registraron una canasta de crianza de $641.194 mensuales.

Las cifras reflejan un fenómeno conocido por muchas familias: a medida que los hijos crecen aparecen nuevos gastos vinculados a la educación, actividades recreativas, transporte, conectividad, indumentaria y alimentación.

Cómo solicitar la actualización de la cuota alimentaria en 2026

Cuando el monto fijado deja de guardar relación con el costo real de crianza, existen mecanismos para solicitar una actualización. En los casos donde existe un acuerdo homologado judicialmente o una sentencia, cualquiera de las partes puede promover una revisión si considera que hubo cambios económicos relevantes. El aumento sostenido de precios suele ser uno de los argumentos más frecuentes.

También es habitual que algunos convenios incorporen cláusulas de ajuste automático basadas en índices oficiales. Cuando eso ocurre, la actualización puede realizarse sin necesidad de iniciar un nuevo proceso judicial.

Los informes de la canasta de crianza elaborados por el INDEC suelen ser presentados como elemento de referencia, aunque los jueces no están obligados a fijar una cuota idéntica a esos valores. La realidad económica de cada hogar es distinta y las decisiones judiciales buscan contemplar esa diversidad.