Escándalo en Pinamar: filmaron a la tesorera del municipio robando dinero público

Se tata de Norma Beatriz Watson, quien fue registrada varias veces guardando dinero del lugar en su cartera. Trabajó en el municipio durante más de 30 años.

La tesorera de Pinamar fue apartada por robar en el municipio.

El escándalo institucional que sacudió a Pinamar estalló cuando se difundieron 11 grabaciones en las que Norma Beatriz Watson , entonces jefa de Tesorería municipal , fue captada retirando fajos de billetes de la recaudación diaria y colocándolos en su cartera personal durante su horario de trabajo.

La mujer, de 59 años y con más de tres décadas en el municipio, quedó desvinculada por decisión del intendente Juan Ibarguren , que firmó el decreto durante la madrugada y sin brindar explicaciones públicas sobre los controles internos que permitieron que estas maniobras se repitieran sin ser detectadas.

Las imágenes fueron registradas entre el 24 de enero y el 4 de febrero , y constituyen la base de la causa penal que investiga un presunto desfalco millonario . A partir de esas pruebas, la Justicia intenta reconstruir el funcionamiento del área y determinar la dimensión exacta del faltante.

Según el material recopilado, las acusaciones contra Watson no se limitan a la apropiación indebida de dinero en efectivo .

La causa judicial incluye además irregularidades contables reiteradas, diferencias de caja, registraciones duplicadas de ingresos y el uso extendido de una cuenta llamada “Ingresos Pendientes” , la cual funcionaba como un colchón contable donde permanecían fondos sin identificar.

Ese mecanismo, lejos de ser una herramienta administrativa válida, fortaleció la hipótesis de un esquema prolongado de ocultamiento y desvío de recursos.

La defensa de Watson, por su parte, sostuvo que el dinero que se observa en los videos le pertenecía y que decidió llevarlo consigo por la “inseguridad en Pinamar”, un argumento que fue recibido con rechazo y generó aún más cuestionamientos.

Robo Tesorera Pinamar Las imágenes que captaron las cámaras.

Cruces políticos y reclamos mientras avanza la causa

Aunque la Justicia aún no estableció el monto total del presunto perjuicio, fuentes judiciales y municipales coinciden en que sería millonario.

En medio de la conmoción, desde el gobierno local surgieron acusaciones cruzadas. El vocero del intendente, Diego Andrés Uribe, responsabilizó a la Fiscalía y a la Policía Federal por no detener a Watson cuando abandonó el edificio municipal, una maniobra que buscó desplazar la mirada pública hacia otros organismos y alejarla de la gestión comunal, que todavía no explicó por qué fallaron los sistemas de control interno.

El episodio dejó expuesto al municipio en un período de dificultades económicas y puso en debate el manejo del dinero de los contribuyentes.

Mientras se esperan avances en la investigación y una eventual declaración del jefe comunal, la población exige respuestas claras y garantías de que no se repetirán hechos de esta magnitud.