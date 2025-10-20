Escrutinio provisorio: Fuerza Patria pidió a la Justicia Electoral que la DINE difunda los resultados por distrito







Los apoderados de la alianza alertaron sobre el riesgo de confusión que genera la suma nacional de votos.

Los apoderados presentaron un reclamo formal para que la Dirección Nacional Electoral informe únicamente cómputos por distrito. Advierten que consolidar datos nacionales puede inducir a interpretaciones erróneas y no es legal.

Los apoderados de Fuerza Patria presentaron un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe los cómputos provisorios de las elecciones 2025 “únicamente por distrito” y no consolide los votos a nivel nacional. La solicitud fue enviada a una semana de los comicios legislativos, mientras los candidatos están enfocados en el cierre de la campaña.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El planteo fue firmado por los representantes Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila, quienes advirtieron que la metodología empleada en el simulacro de transmisión y recuento provisorio -realizado el pasado 18 de octubre- “agrupó las alianzas bajo criterios que no fueron explicados”, lo que consideran “incorrecto y arbitrario”.

FP

“La elección es nacional de distrito y no de distrito único”, señalaron los apoderados, al tiempo que reclamaron que los resultados se informen “distrito por distrito, sin acumular”, para evitar interpretaciones erróneas de los cómputos.

Según Fuerza Patria, la consolidación nacional de votos “excede las responsabilidades de la DINE” y “distorsiona la información y la interpretación de los resultados”. Además, advirtieron que incluso se realizó un cálculo de asignación de bancas sobre esos datos consolidados, “procedimiento que no resulta aplicable ni compatible con la normativa vigente”.

El escrito también cita la Acordada 3/2017 de la Cámara Nacional Electoral, que fija pautas sobre la difusión de los resultados provisorios, y recuerda que el organismo debe mantener “neutralidad y transparencia” en la presentación de los datos. Finalmente, los apoderados solicitaron a la CNE que instruya a la DINE a abstenerse de “acumular nacionalmente los resultados de los escrutinios”, y que el pedido sea tratado con urgencia, ante la proximidad de los comicios del 26 de octubre.