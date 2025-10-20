Una azafata argentina contó cuánto gana por mes trabajando en Dubái y revolucionó las redes sociales







Victoria, una azafata argentina que trabaja para Emirates en Dubái, compartió en TikTok detalles sobre su salario y beneficios, provocando un intenso debate en redes sociales y generando comparaciones sobre las condiciones laborales en la aviación internacional, especialmente frente a la experiencia de trabajar en aerolíneas europeas.

La influencer respondió preguntas frecuentes que le hacían por TikTok: confirmó que las azafatas duermen en camas ocultas dentro del avión, que pueden viajar gratis. Sobre la relación con pilotos, prefirió no responder directamente, invitando a otras colegas a compartir experiencias.

Salario base y pagos por vuelo En su video, Victoria explicó que el salario base de una azafata en Emirates es de u$s1.200 mensuales, a lo que se suman pagos por horas de vuelo, generalmente entre 80 y 100 al mes. Cada hora de vuelo se paga u$s18,95, lo que eleva el promedio mensual a u$s3.061.

La tripulante destacó que el paquete de beneficios cubre alojamiento en Dubái y transporte hacia el aeropuerto, eliminando dos de los principales gastos fijos. Además, los empleados tienen descuentos en vuelos y hoteles, y tanto ellos como sus familias pueden viajar gratis o a precios reducidos.

emirates airlines @emirates Comparación con Europa y España Victoria explicó que en Europa, los salarios medios de azafatas oscilan entre €1.500 y €2.000 brutos, mientras que en España comienzan entre €1.200 y €1.400. Sin embargo, los altos gastos de vivienda y transporte reducen el poder adquisitivo real, haciendo que el paquete de Emirates, con vivienda y transporte incluidos, sea más atractivo. El video se volvió viral, con cientos de comentarios y pedidos de segunda parte. La azafata dejó abierta la posibilidad de seguir compartiendo detalles sobre la vida en la industria aérea y las diferencias laborales entre Oriente Medio y Europa.