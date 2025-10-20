Presupuesto 2026: funcionarios vuelven a Diputados a dar detalles del proyecto de ley







La reunión estará encabezada por Martín Menem. Asistirán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

"Bertie" Benegas Lybh, el uevo presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Diputados

En la continuidad de semanas intensas en el Congreso -algo poco común en el período previo a unas elecciones-, este lunes jefes de bancada y otros diputados de sectores más dialoguistas se reúnen con funcionarios nacionales para hablar sobre el Presupuesto 2026.

La reunión es encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch. En representación del Poder Ejecutivo estarán el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete de la Nación, José Rolandi. El tema convocante: el Presupuesto 2026.

Estarán Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza; Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, por Encuentro Federal; Pamela Calletti, titular de Innovación Federal; Pablo Juliano, por Democracia para Siempre; Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero, del Pro; Rodrigo de Loredo y Martín Tetaz, por Unión Cívica Radical; Martín Arjol, de Liga del Interior y Paula Oliveto por la Coalición Cívica.

Germán Martínez Sigue el debate de la "ley de leyes" en Dipuitados. Diputados

Funcionarios vuelven a Diputados por el Presupuesto 2026 Guberman regresa así a la Cámara baja para hablar del Presupuesto 2026, actividad que ya cumplió a medias el pasado 1 de octubre, cuando su participación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda terminó abruptamente cuando el funcionario se retiró junto a quienes lo habían acompañado del Ministerio de Economía, molestos por los gritos anti judíos lanzados por la diputada Vilma Ripoll en esa ocasión.

En vísperas de las elecciones legislativas, que marcarán un punto de inflexión en el seno de la gestión mileísta, el Gobierno parece retomar la conducta asumida en su primer año de gestión con el debate de la Ley de Bases, cuyos representantes mantenían constantes reuniones con las bancadas cuyos votos esperaban para aprobar la misma. Precisamente José Rolandi era un asiduo concurrente al Congreso por esos días. Nótese que para esta reunión no se prevé la participación de representantes de Unión por la Patria.