Espert recalienta el conflicto con los gobernadores: "En las provincias está la mayor cantidad de ñoquis"

"Acá hay un presidente y un Gobierno que pone sobre el tapete terminar con esta suerte de virus que nos come, que son los impuestos explícitos e implícitos , como la inflación", sumó Espert.

Por último, el liberal apuntó que "no puede ser que el único ajuste sea a la Nación" y le lanzó la responsabilidad a los gobernadores al asegurar que "tienen que ajustar más".

Se tensiona el vínculo con las provincias tras el cruce entre Milei y Torres

Este viernes, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reclamó a Nación por una deuda de 13.000 millones de pesos en concepto de coparticipación y se alió rápidamente con gobernadores regionales frente al abrupto recorte de gastos que encara el Gobierno para lograr su comprometido déficit fiscal cero.

El chubutense advirtió que en caso de no pagar la deuda con la provincia, dejarían de enviar petroleo. "Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", aseguraba el documentos emitido por la provincia.

Ante la advertencia hecha por Torres, el Gobierno nacional aseguró que una medida de ese tipo sería "absolutamente ilegal".

El ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo que el gobernador de Chubut "tiene que someterse a la ley" y consideró que "no tiene ninguna capacidad" para cortar el suministro de gas y petróleo, tal como amenazó el viernes, "salvo que lo haga por la fuerza", con lo que estaría cometiendo un "ilícito".