Pablo Moyano por espionaje M: "Los que ponen las manos en el fuego por Macri van a salir mancos"

El dirigente gremial se refirió este miércoles a la investigación que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena y en declaraciones a Radio 10 afirmó: “Uno no entiende cómo el ex presidente no sólo generó el daño económico que le produjo al país, empobreciéndolo, endeudándolo, sino tampoco la obsesión que tenía con los dirigentes que estábamos en la calle peleando contra su modelo económico”.