Esteban Bullrich se abrió sobre su estado de salud y aseguró que busca la cura para el ELA

En primer lugar, Bullrich recordó cómo fue el momento en el que detectó que padecía ELA. “Fue en septiembre de 2020 en un show que habíamos armado en pandemia con los antiguos compañeros de gabinete del primer mandato de Mauricio (Macri) en la ciudad. Se me patinó la lengua. En un momento me gastaron y no le di mucha importancia. A los pocos días me pasó de nuevo y ahí empecé a investigar. Unos meses después me confirmaban el diagnóstico”, contó sobre el diagnóstico inicial de la enfermedad neurodegenerativa que, por el momento, no tiene cura.