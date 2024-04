Expectativas por la presencia de Javier Milei en el Foro Llao Llao

Recuerdan, al respecto, que el año pasado, Milei también participó de este foro junto con otros candidatos a la presidencia, pero en una compulsa que se hizo entre los empresarios participantes, el libertario sólo obtuvo tres votos (en aquel entonces la preferida era Patricia Bullrich ) -un dato que no ha olvidado, comentan en el círculo cercano del jefe de Estado.

“No fue porque no hubiera convencido su discurso, sino porque nos generaba muchas dudas la implementación de las políticas que proponía”, señaló uno de los asistentes a Ámbito .

Este año, además de la presencia del primer mandatario argentino, el foro cuenta con la participación de los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña.

Entre los empresarios que participan se encuentran Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant); Federico Braun (La Anónima), Carlos Miguens (Miguens Bemberg Holdings), Karina Román (Román), Verónica Andreani (Andreani), Agustín Otero Monsegur (San Miguel), Sebastián Serrano (Ripio), Eduardo Bastitta (Plaza Logística), Sebastián Bagó (Bagó) y Roberto Murchison (Grupo Murchison), entre otros.

El encuentro dará la oportunidad, según se señala, de un mayor acercamiento entre Milei y los hombres de negocios, pese a que en la Casa Rosada se comenta que el Presidente “no es muy amigo de las reuniones multitudinarias, con raras excepciones como las académicas de economía”.

Por su parte, uno de los empresarios más importantes señaló a Ámbito que “nuestra relación es ambivalente, compartimos y apoyamos en general las ideas de Milei, pero nos gustaría tener un diálogo más directo”.

Desde ya que en este vínculo existen matices. Por caso, uno de los primeros emprendedores que apoyó de manera entusiasta a Milei fue Marcos Galperin. El presidente, además, viene de tener “una excelente reunión con la gente de Globant”, en el marco de su reciente viaje a Texas, según señalan en el entorno presidencial.

Precisamente, en el Foro Llao Llao de este año, habrá una sesión específicamente sobre Inteligencia Artificial a cargo de un experto de Globant que abordará la aplicación de esta tecnología en la región y cómo deberán adaptarse las empresas.

Al respecto, y tal como anticipó Ámbito, el presidente Milei fue invitado por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a disertar en junio próximo sobre Inteligencia Artificial el marco de la reunión del G7.

En la tranquilidad del Hotel Llao Llao, los empresarios tendrán la oportunidad de plantear su relación con el nuevo Gobierno. La gestión Milei comenzó con la decisión de liberar los precios de la economía. Pero las autoridades interpretaron que algunas empresas actuaron de manera indebida. Tal es el caso de la medicina prepaga acusada por el Gobierno por prácticas abusivas y, según se anunció, deberán retrotraer los aumentos.

El terreno es propicio porque las reglas del encuentro contemplan una “estricta confidencialidad” con el propósito de que los asistentes conversen lo más abiertamente posible.

Agenda del foro

Entre los temas incluidos en el Foro se encuentra el análisis del contexto global a cargo de Martín Gurri(autor de “La Rebelión del Público”), Marcello Estevao (Banco Mundial) y Daniel Kerner (Eurasia Group). Andrés Malamud sobre la visión de Argentina en este nuevo escenario global. Un foco particular de la agenda es la competitividad como norte de Argentina y la región, por eso incluye un panel con Piero Ghezzi (ex ministro de Producción de Perú), Bernardo Larraín (es empresario, dirigente gremial y activo participante del debate de políticas públicas en Chile) e Ignacio Bartolomé (CEO de Grupo Don Mario). También participa Roberto Sallouti (BTG Pactual), el banco de inversión más grande de América Latina, para brindar una visión de Brasil, la región y de cómo competir globalmente. También exponen su experiencia como participantes del programa Endeavor Scale Up Matias Viel (Beeflow), Jairo Trad (Kilimo) y Tarek Ali Zake (Onco Precision).

Argentina desarrolló un ecosistema emprendedor que hoy se ubica en el top 10 a nivel mundial y que lo llevó a liderar la región en cantidad de start-ups tecnológicas innovadoras y a triplicar la cantidad de empresas biotecnológicas en 15 años.

Para reflexionar sobre las nuevas tendencias expondrá Federico Lauría (CEO Dale Play), empresario a cargo de la representación de Bizarrap, Duki y otros artistas jóvenes, contarán qué ven en la juventud cuando analizan los nuevos consumos culturales. Sebastián Serrano (Co-Founder Ripio) y Rodrigo Benzaquen (Founder BoulderTech) hablarán sobre la situación actual y potencial del universo crypto. Emiliano Kargieman (CEO Satellogic) expondrá sobre cómo después de varias décadas se ha vuelto a tener a la conquista del espacio como una actividad con mucha participación del sector privado.

El Foro Llao Llao surgió luego de que un conjunto de emprendedores y empresarios celebrara en 2012 la reapertura de la ciudad de Bariloche tras la erupción del Volcán Puyehue. En el 2015 se institucionalizaron estos espacios al plantearse la necesidad de conversar fuera del ámbito rutinario y así hallar puntos en común entre el empresariado, los sectores sociales y la academia para la construcción de una Argentina democrática más inclusiva, productiva y receptiva para todos sus ciudadanos. Los fundadores, son: Federico Braun, Gustavo D´Alessandro, Eduardo Elsztain, Guibert Englebienne, Ricardo Esteves, Marcos Galperin, Martín Migoya, Carlos Miguens, Agustín Otero Monsegur, Luciano Nicora y Karina Román.

El Foro Llao Llao, señalan sus autoridades, es un espacio entre pares, en el que sus miembros buscan reflexionar sobre la oportunidad de reinserción de la Argentina en la agenda global con un análisis sobre la situación geopolítica, los modelos de competitividad exitosos de la región, el rol del sector privado en la Argentina y en el mundo; sobre el potencial de las nuevas tecnologías, los cambios generacionales, y una mirada sobre el futuro.