Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva y destacó el respaldo del FMI al plan de Milei

El ministro y la titular del Fondo avanzaron en la agenda 2026 del comité asesor y resaltaron la desregulación argentina como ejemplo ante el organismo.

El ministr de Desregulación Federico Sturzenegger y la titular del FMI , Kristalina Georgieva , mantuvieron una reunión clave para consolidar la relación entre la administración de Javier Milei y el organismo internacional. El diálogo se centró en la agenda de trabajo para 2026 .

El encuentro se desarrolló en Alula, Arabia Saudita , y estuvo enfocado en los lineamientos del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento , donde el Gobierno busca posicionar el modelo argentino de desregulación como un referente global dentro del Fondo.

Tras la cita, ambos funcionarios utilizaron sus redes sociales para validar el intercambio. Por un lado, Sturzenegger aseguró que las reformas estructurales de la Argentina son vistas como un “ejemplo para otros países” y destacó la sintonía en la visión de crecimiento para el próximo año.

“ Hoy me reuní en Alula con Kristalina Georgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de Javier Milei son ejemplo para otros países. VLLC! ”, escribió el ministro en sus redes sociales.

En tanto, Georgieva calificó el encuentro como “excelente” , y puso el foco en la aplicación práctica de los debates del Fondo en los países miembros.

Hoy me reuní en Alula con @KGeorgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de @JMilei son ejemplo para otros países. VLLC! https://t.co/HXjKD6LPZz

La reunión de Sturzenegger adquiere mayor relevancia en el marco del ajuste en la agenda presidencial. Javier Milei priorizará su participación en el “Board of Peace” en Washington DC el próximo 19 de febrero, lo que lo llevará a intervenir de forma virtual en la cumbre de Mar-a-Lago, mientras que la representación presencial en Estados Unidos quedará a cargo del propio Sturzenegger.

En paralelo, mientras los funcionarios dialogaban en el exterior, un equipo técnico liderado por Luis Cubeddu inició en la ciudad de Buenos Aires la segunda revisión del programa con el Fondo.

Los números preliminares favorecen al Gobierno en el frente fiscal: el superávit primario cerró en 1,4% del PBI, por encima del 1,3% pactado con el organismo. Sin embargo, la atención de la misión estará puesta en la velocidad de acumulación de reservas y en la sostenibilidad del ajuste para el resto del ciclo 2026.

Javier Milei canceló su viaje a EEUU y no asistirá a la Gala de Prosperidad Hispana tras ser convocado al Consejo de Paz de Donald Trump

El presidente Javier Milei canceló el viaje previsto para este lunes a Estados Unidos para asistir al evento de la Gala de la Hispanidad en la residencia de Mar-a-Lago. La información fue confirmada desde Presidencia hoy, donde explicaron los motivos de los cambios en la agenda del mandatario.

Según indicaron fuentes gubernamentales a este medio, Milei fue convocado para participar de la reunión inaugural del Board of Peace (Consejo de Paz) de Donald Trump para el próximo 19 de febrero. El encuentro se realizará en la ciudad de Washington DC y asistirán otros jefes de Estado y líderes mundiales.

De este modo, argumentaron que por la cercanía de ambos viajes, Milei suspendió su participación presencial en el evento de la Gala de la Hispanidad en Florida, aunque indicaron que hará una intervención virtual en el evento. En su lugar, para las actividades previstas en ese encuentro, participará el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.