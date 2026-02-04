Federico Sturzenegger se mete en la polémica por la ropa importada: "El comercio nada tiene que ver con el empleo"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado opinó sobre el debate surgido a raíz de los dichos de Luis Caputo. En un extenso mensaje, defendió la apertura de la economía y negó que esto tenga un impacto en el mercado laboral.

En medio del fuerte cruce entre el gobierno de Javier Milei y la industria textil argentina , el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , defendió la apertura de la economía, apuntó contra la exigencia del sector por una reducción impositiva que permita competir contra los productos del exterior y desmintió a quienes aseguran que la medida tiene un impacto negativo en el mercado laboral: " Un recordatorio sobre el que siempre vale la pena insistir: el comercio nada tiene que ver con el empleo".

La polémica se desató el pasado lunes, cuando el ministro de Economía afirmó que el sector textil es un caso emblemático de proteccionismo : " Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo".

Desde el sector, denuncian que la situación es crítica . Según un informe de la Fundación Pro Tejer, en noviembre de 2025, la actividad textil registró una caída interanual del 36,7% , y si se compara con igual mes de 2023, la contracción alcanza el 47,6% , el peor desempeño entre todos los sectores industriales.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el funcionario se metió de lleno en la polémica de la semana. "Hoy voy a comentar sobre uno de los argumentos más comunes que usan economistas, periodistas, el empresariado (la @UIAok, por ejemplo) para cuestionar la apertura de la economía: el que no se puede abrir la economía porque Argentina sufre un diferencial de costos, primordialmente producto de sus impuestos, que hace imposible una competencia con la cancha nivelada", explicó al inicio de su texto.

Para Sturzenegger, esta idea "por más plausible que parezca, en mi opinión está equivocada". En este escenario, el economista relató que el discurso de la "cancha desnivelada" - en relación a la situación de los productos locales para competir con las importaciones - exige que el Estado primero baje los impuestos bajo el argumento de que eso dará un contexto más parejo para " afrontar el proceso de apertura".

"Comparto que pienso que es una salida cómoda (nadie quiere ponerse en una actitud proteccionista que cae mal con el público donde parece que no se quiere competir), suena plausible, y es una buena manera de patear los cambios porque se presume que el gobierno difícilmente baje los impuestos (aunque @Jmilei ya lo haya hecho, y significativamente). Así que digo que estoy a favor de la competencia 'pero más adelante'", analizó sobre los pedidos del sector en relación a una transición en esta política de apertura.

Para desmentir el argumento, el Ministro se remontó al economista y autor, David Ricardo, quien postula que "las sociedades difieren en productividad por muchos motivos".

"Ricardo demostró es que aún entre economías con diferenciales de productividad enormes convenía comerciar, porque el comercio permitía que uno se focalizara en aquello en lo que era relativamente mejor (...) De hecho, son las economías con menor productividad las que más tienen para ganar del comercio, ya que esto les permite concentrar la producción en aquello que son relativamente mejores reemplazado actividades en las que son muy ineficientes", ahondó el funcionario.

En este punto - y ante las denuncias de crecimiento de capacidad ociosa del sector y el posible impacto en los empleos del sector - Sturzenegger afirmó que el "comercio nada tiene que ver con el empleo" y sentenció: "No hay efecto sobre el empleo porque como una importación necesita divisas que genera la exportación. La apertura genera más importaciones y más exportaciones".

"¿Qué tiene que ver esto con lo de los impuestos y el argumento de la cancha desnivelada? Tiene todo que ver. Porque los altos impuestos en nuestro país son simplemente una fuente más de ineficiencia. Hacen que tu esfuerzo rinda menos, es como que te saquen una parte de tu producción sin que recibas nada a cambio", continuó el funcionario.

Así, a modo de conclusión sobre el argumento de la cancha desnivelada y el reclamo por una reducción de los impuestos, Sturznegger sostuvo: "La cancha desnivelada, ¿afecta los beneficios de comerciar? Bueno, si en algo los afecta es que aumenta el beneficio del comercio. Más desnivelada la cancha: más ganancias de la apertura".

"Hasta que no entendamos que comerciar es fuente de más y mejores empleos y que traerá beneficios inmensos para la población, no habremos terminado de transitar el camino a una Argentina moderna y próspera", sentenció.

