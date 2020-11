Felipe Solá: "Hubo un rol de la Embajada de Estados Unidos en el golpe a Evo"

Sobre el retorno de Evo Morales a Bolivia y la asunción de Luis Arce. "Hubo golpismo. Lamento decirlo, pero es así" dijo sobre la destitución del ex mandatario y destacó la labor de Alberto Fernández, "fue una decisión del presidente muy fuerte", y aseguró que "Evo cumplió con lo que acordamos para no generar ningún lio en Argentina".

"Hubo un rol de la Embajada (de Estados Unidos) en el golpe a Evo. También del embajador de la Unión Europea y del Reino Unido. No hubiera sido posible sin el rol de la OEA" denunció Solá y dijo que "vamos a trabajar por recuperar unidades perdidas y que esa unidad se base en una mirada hacia adentro y hacia sus vecinos y no desde afuera". "Tuvimos una reunión con Duque que nos dijo que nos hagamos amigos, que no es tan malo", cerró.

Sobre la victoria de Biden de las elecciones en EEUU, el ministro dijo que "hay que esperar porque recién el 20 de Enero asumiría un cambio" y que "con Biden creo que habrá una prudencia mucho mayor a la hora de desestabilizar gobiernos. (Con Trump) intentaron desmembrar a América latina". "Creemos que Biden podría ayudar en la relación de Argentina con el FMI" se animó a aventurar.

