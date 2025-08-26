Fentanilo contaminado: Ariel García Furfaro culpó a su exapoderado y apuntó contra la ANMAT

El dueño de HLB Pharma aseguró ante el juez Kreplak que, si el fentanilo está contaminado con bacterias, “las puso otra persona”. En esa línea, apuntó contra un anterior mano derecha suyo.

Ariel García Furfaro , el dueño de HLB Pharma , detenido por las 96 muertes ocurridas por el fentanilo contaminado , aseguró que es inocente y repartió responsabilidades. “Yo no hice nada”

En su declaración indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak , García Furfaro aseguró que, si el fentanilo está contaminado con bacterias, “las puso otra persona”. “Esa persona es Andrés Quinteros”.

“En este país te pueden inventar, hacer, la klebsiella, si está alguien la puso. Es imposible que esté adentro del laboratorio. Alguien la puso” “No tengo dudas que está Andrés Quinteros atrás”, completó.

Andrés Quinteros fue mano derecha de García Furfaro. Fue apoderado del laboratorio, y según declaró el detenido, habría sido quien saboteó las ampollas por la mala relación que tenían.

García Furfaro relató que, en una oportunidad, Quinteros quiso sustraer 30 ampollas de morfina del Laboratorio Ramallo a través de una tercera persona.

fentanilo García Furfaro relató que, en una oportunidad, Quinteros quiso sustraer 30 ampollas del Laboratorio Ramallo a través de un tercero.

“Lo voy a ver a San Nicolás, me cita en una estación de servicio, se me escapa. Voy a la casa, me ve por las filmaciones y me denuncia por amenazas. Después de eso me aparecen tres exempleados de Ramallo que me dicen que Andrés nos está buscando, que nos va a hacer una maldad. Lo tienen grabado, habla de medicamento contaminado", aseguró el empresario ante el juez .

“El tipo te quiere ver preso”, me dicen”, relató.

Además completó: “El tipo está obsesionado, me quiere hacer quedar como narco”, remarcó a la justicia. Relató cómo le contaron que Quinteros le iba “a hacer un atentado con el fentanilo”, un encuentro con un paraguayo en un bar, y una grabación de la conversación en la que le dicen que Quinteros quería plata.

“Estoy seguro de que el que empezó a hablar de muerte por fentanilo desde el día uno fue Quinteros”, rememoró.

Sobre la ANMAT

“Los problemas que hay los maneja el laboratorio con ANMAT. Siempre lo cierra la parte técnica con ANMAT”, relató ante el juez tras repasar que todos los laboratorios tienen problemas.

En un tramo de la declaración refirió que ANMAT no alertó antes sobre la infección de fentanilo y las muertes en el Hospital Italiano de La Plata. Explicó que los desvíos de calidad que detectaban en su laboratorio ocurrían en otros, pero que lo castigaban a él.

“Me armaron una operación mediática”, lanzó García Furfaro y se lamentó ante el juez porque está “fundido” y que tiene que “arrancar de cero”-

El juez Kreplak deberá definir su situación procesal los próximos días.