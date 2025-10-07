Preocupación por el estado de salud de Verónica Castro: "Necesito oxígeno"







Verónica Castro fue vista en silla de ruedas y utilizando un tanque de oxígeno en el aeropuerto de México.

El estado de salud de Verónica Castro preocupa en el mundo del espectáculo

Verónica Castro encendió todas las alarmas por su grave estado de salud, ya que a sus 72 años fue vista con un tanque de oxígeno y silla de ruedas en el aeropuerto de México. Por otro lado, el periodismo de su pueblo indica que los malos hábitos dejaron "consecuencias" en un deterioro claro de su estado de salud.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Castro recorrió las instalaciones utilizando un andador con asistencia de movilidad y con un tanque de oxígeno conectado. Sin embargo, cuando periodistas le preguntaron si padecía algún problema de salud, respondió brevemente: “No, solo necesito caminar más rápido y oxígeno. Haré una telenovela cuando aparezca un personaje interesante”.

El periodista Maximiliano Lumbía, radicado actualmente en México, comentó que la situación de la actriz “es un escándalo” ya que “su estado de salud es delicado; fue una gran fumadora, lo cual le trajo consecuencias, y además tiene complicaciones en la columna”.

Cabe recordar que en julio de 2004, durante la final del programa mexicano Big Brother VIP, la artista sufrió una aparatosa caída de un elefante, lo que le ocasionó lesiones severas y, según ella misma relató, derivó en múltiples secuelas permanentes.

La carrera de Verónica Castro Veronica Castro.jpg

Castro es una leyenda en la televisión mexicana que trascendió en todo el continente. Durante su extensa carrera, fue actriz, cantante y conductora. Inició su carrera en la década de 1970 y alcanzó la fama internacional gracias a telenovelas como Los ricos también lloran y Rosa salvaje. Además de su trabajo como actriz, desarrolló una destacada carrera musical y se consolidó como una de las figuras más queridas de la pantalla chica.

Sin embargo, todo lo que la llevó al éxito también la arrastró a excesos como el alcohol y sobre todo con el consumo de tabaco, que la llevó a este momento critico de salud, que atraviesa.

Temas Salud