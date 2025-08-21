Fentanilo contaminado: uno a uno, quiénes son los detenidos en la causa

En las últimas horas se conoció la detención del dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro. Junto a él, se cuentan otras nueve personas, entre ellas algunos familiares de él.

La Justicia Federal detuvo este miércoles al dueño y titular del laboratorio HLB Pharma Ariel García Furfaro , quien figura como principal imputado en la causa por la distribución de fentanilo contaminado , que dejó casi 100 muertos en todo el país.

La causa se remonta a 23 años atrás, cuando el empresario fue encontrado culpable del intento de homicidio de un empleado de su restaurante, Rafael Francisco Lupa Cayo, al que roció con alcohol y prendió fuego. La víctima sobrevivió, pero sufrió graves quemaduras en el 65% de su cuerpo.

Junto a García Furfaro, fueron detenidos su madre Nilda, su abuela y sus hermanos Diego y Damián. Nilda, de 68 años, es jubilada y fue detenida anoche en su departamento de la calle Yerbal al 1000 por ser accionista y vicepresidenta del laboratorio HLB Pharma .

En cuanto a sus hermanos, la Justicia comprobó que los tres “llevaban el control de las actividades de los laboratorios” . Por último, la quinta detenida es Olga Luisa Arena , la abuela de 88 años, quien en diciembre de 2024, cuando se produjo el lote contaminado, figuraba como “presidenta de HLB Pharma Group SA” en la Inspección General de Justicia .

En el Boletín Oficial consta que el 2 de junio de 2023 renunció como presidente de la sociedad anónima Jorge Pedro Dimopulos y asumió, por pedido de su nieto, la titularidad de la empresa. Ambas mujeres cumplirán con la detención a través de la prisión domiciliaria debido a su edad.

Los otros detenidos por el fentanilo contaminado

Además de los cinco familiares mencionados, se pueden enumerar otras personas detenidas en la causa:

Javier Tchukran, director general de HLB y Laboratorios Ramallo.

Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Laboratorios Ramallo.

José Antonio Maiorano, director técnico de HLB.

Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo.

, presidente de Laboratorios Ramallo. Rodolfo Labrusciano, director suplente de la misma firma.

Informe del cuerpo médico forense reveló que el fentanilo contribuyó al "desenlace fatal" de la mayoría de los pacientes

El primer informe del cuerpo médico forense determinó que las bacterias presentes en el fentanilo contaminado fueron un factor agravante significativo que contribuyó al "desenlace fatal" de las víctimas. En detalle, el pasado lunes se dio inicio a las pericias de 20 historias clínicas por parte del equipo del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia.

La documentación analiza el Lote 31202 elaborado el 18 de diciembre de 2024 y contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Los resultados fueron remitidos para su análisis por parte del juzgado federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.

En detalle, el cuerpo médico investigó nueve historias clínicas de los siguientes hospitales: