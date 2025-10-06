Feriados de octubre: desde el cambio de denominación al cambio de fecha, las modificaciones que dispuso el gobierno







El feriado del 12 de octubre este año suma varias modificaciones que van desde la movilidad de la fecha con fines turísticos hasta el cambio de su denominación, decisión que generó polémica.

El gobierno de Javier Milei decidió regresar a la denominación tradicional del feriado del 12 de octubre y llamarlo nuevamente "Día de la Raza", dejando atrás el Día del Respeto a la Diversidad Cultural instaurado durante la administración de la expresidenta Cristina Fernández. El cambio, como era de esperar, dividió las aguas entre quienes apoyaron la iniciativa y los que consideran que regresar a la vieja denominación puede ser un atraso en la praxis inclusiva.

En lo que no hubo reproches es en el traslado de la fecha. El 12 de octubre este año cae el próximo domingo. Sin embargo, gracias a la modicación implementada por el Decreto 614/2025 que permite mover al viernes previo o lunes posterior aquellos feriados trasladables que caen en fin de semana, finalmente el Ejecutivo a través de la jefatura de Gabinete dispuso su traslado con fines turísticos para el viernes 10.

Feriados de octubre: Qué se esconde detrás del cambio de denominación El cambio de denominación del 12 de octubre de Día de la Raza a Día del Respeto a la Diversidad Cultural que había impuesto Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010, había tenido como intención resignificar la fecha tradicional. La reforma buscaba alejarse de los términos omitían el sufrimiento de los pueblos originarios tras la llegada de los colonizadores. Al renombrarlo al feriado como Día de la Raza, el gobierno de Milei busca en cambio preservar la memoria histórica tradicional.

Para muchos este gesto del Gobierno es un retroceso en la búsqueda de equidad y un intento de borrar una parte fundamental de la historia argentina. La discusión gira en torno a cómo encontrar un equilibrio entre el respeto por la diversidad y la preservación de la memoria histórica. Hasta ahora, la disputa parece no encontrar una respuesta que conforme a todos, habida cuenta de lo profundo del debate.

Es oficial: el 12 de octubre, se traslada al viernes 10 El traslado del feriado del 12 de octubre al viernes 10 es consecuencia del decreto presidencial firmado este año que permite que aquellos feriados trasladables que caen en fin de semana, puedan eventualmente ser movidos al viernes inmediatamente previo o al lunes posterior con fines turísticos. En efecto, el movimiento genera un feriado largo que muchos aprovechan para hacer escapadas. feriados salida primavera.jpg El Gobierno busca impulsar el turismo interno a partir del nuevo feriado largo del 10 de octubre. Con la Resolución 139/2025 el gobierno de Javier Milei oficializó el traslado de la fecha al viernes de esta semana. En la práctica, la cercanía de un fin de semana largo no solo abre expectativas en términos de turismo, sino al mismo tiempo, de movimiento comercial en la medida en que el descanso puede impulsar activiades recreativas.