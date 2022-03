"Chino" Navarro confirmó crisis en el oficialismo: "Tenemos que reconstruir el frente".

"No me sorprende las diferencias porque siempre existieron. En este sentido Alberto y Cristina no son los únicos que tienen la responsabilidad, sino todos. En algunas cosas, coincido con Alberto, en otras, coincido con Cristina. Esto requiere mucha paciencia, mucha escucha, hablar con todos, construir puentes. No se sale ni puteando, ni insultando, ni descalificando, ni poniendo motes", remarcó Navarro.