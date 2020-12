Roces en el PRO: Fernando Iglesias, enojado con Larreta

"Ante varias consultas recibidas cumplo en aclarar que no participé de la conferencia de prensa del @gcba convocada por @horaciorlarreta porque no fui invitado. Parece que el diálogo y el trabajo en equipo es con todos pero no con los que avisamos que esto iba a pasar. Lo lamento", publicó Iglesias en su cuenta de Twitter.

El martes, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió al cruce ante la nueva quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, y afirmó que existe "intencionalidad política" en esas iniciativas, y denunció que buscan "someter" y "quebrar" al distrito.

El mandatario porteño ratificó que volverá a acudir a la Corte Suprema de Justicia, como ya lo había hecho en septiembre pasado con el decreto que recortó presupuesto a la Ciudad, para que se declare inconstitucional la ley que se acaba de aprobar en el Congreso para disminuir los fondos de coparticipación federal que recibe el distrito.

Al respecto, le pidió al Máximo Tribunal que "defina cuanto antes" sobre la primera presentación del decreto presidencial de septiembre porque -advirtió- hay que "restablecer el federalismo que se quebró" y ademas "cada día que pasa" a la Ciudad le "están sacando 10 mil millones de pesos".

"Esto tiene nombre: es intencionalidad política. No hay otra forma de llamarlo. Pero no cuenten conmigo para profundizar esa grieta, yo no voy a profundizar la división", indicó Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa que brindó en la sede de la administración porteña en el barrio de Parque Patricios.

El jefe de gobierno estuvo acompañado por el vicejefe, Diego Santilli, la mayoría de sus ministros y diputados y senadores nacionales por la Ciudad de Juntos por el Cambio, a quien les agradeció el apoyo para intentar revertir la poda de recursos.