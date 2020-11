Meoni se comprometió con la recuperación de los ferrocarriles en el país

El ministro Meoni destacó que tienen el desafío de la recuperación de los ferrocarriles en el país, con una inversión integral y señaló que “es necesario un plan de inversión a largo plazo, atacando primero la emergencia y las cuestiones de seguridad básicas, para luego retomar el camino de inversión que estábamos proyectando”.

En ese sentido, Meoni aseguró: “Tenemos que unir esfuerzos, no hay margen para que el Estado solo, ni los privados solos puedan hacer crecer el ferrocarril en Argentina. Hay que hacerlo de manera conjunta, de manera equilibrada, dándole competitividad a todos los sectores, la carga no es patrimonio de unos solamente en detrimento de otros” .

Por último el funcionario agregó que quieren "un ferrocarril que transporte todo tipo de productos, que le de mayor competitividad a cada uno de los que producen en cualquier lugar del país, no solamente el área metropolitana de Buenos Aires, o las áreas centrales vinculadas con los puertos cerealeros, sino a todos los sectores”.

Expertos nacionales e internacionales brindaron conferencias relacionadas a infraestructura, seguridad, gestión, material rodante y tecnología.

Entre los diversos testimonios se destacó la participación del Gerente General de TMH Argentina Ignacio Leone y del Presidente de Trenes Argentinos Martín Marinucci.

Por su parte, Marinucci reafirmó el rol de las empresas estatales destacando que “no hay duda que si no trabajamos en forma articulada, si no nos planteamos este objetivo de un ferrocarril para los próximos 30 años podemos caer en ese riesgo que llegue alguien después de nosotros y crea que lo que uno ha planteado como desafío no tiene sentido”.

Por otro lado, Leone detalló que TMH quiere promover la formación técnica ferroviaria, con orientación en material rodante, en todos los niveles educativos ya que el crecimiento del sector estará impulsado por los recursos humanos del futuro, con una formación de excelencia y preparados para ser el motor de la industria.

“En TMH hemos hecho lo que había que hacer: venir, localizar nuestras actividades industriales y de servicios, expandirnos hacia las provincias, invertir, transferir tecnología, desarrollar proveedores y capital humano nacional e integrarnos con las comunidades en las que estamos presentes”, expuso el directivo.

Para finalizar declaró que “no hay manera de encarar este desafío sin un acuerdo entre el Estado, las provincias, los trabajadores y las empresas. Una hoja de ruta para los próximos 15 años donde todos podamos saber dónde podemos invertir y para qué”.

El congreso contó con una gran convocatoria, reafirmando la importancia y los desafíos del sector en la productividad y la economía del país. Es la hora del ferrocarril, porque un país sin trenes es una nación sin futuro.