Fin de la polémica: derogaron el decreto de Alberto Fernández sobre la custodia presidencial

El ex presidente Alberto Fernández.

En un decreto rubricado por Patricia Bullrich , se avanzó con la derogación de una de las últimas iniciativas de la administración Alberto Fernández , que pretendía concentrar el control operacional de la custodia de mandatarios y ex presidentes en la Casa Militar en residencias estables y provisorias.

A horas de que Alberto Fernández realice el traspaso de mando con Javier Milei, se conoció un decreto publicado en el Boletín Oficial en donde se implementa una modificación en el sistema de seguridad presidencial: la Casa Militar pasaría a tener bajo sus responsabilidades la custodia del presidente, el vicepresidente y ex mandatarios en la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y eventuales residencias transitorias . La medida fue interpretada por dirigentes de la oposición como una garantía de vigilancia perpetua por parte del ex mandatario.

En ese marco, Presidencia de la Nación, que continúa vigente hasta el 10 de diciembre, emitió un comunicado en donde sostiene que "ante las versiones periodísticas erróneas, acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex Presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que no se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios".

"La única modificación normativa realizada por el decreto 735/23, sólo obedece a CONCENTRAR en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional", concluye.