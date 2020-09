Fin de la tregua "sanitaria" en AMBA: "Es un error abrir prematuramente"

“Es un error abrir prematuramente, es un error abrir más. No podemos arriesgar lo que logramos en cinco meses. No lo puedo permitir. ¿Con qué cara les voy a explicar a los médicos que mientras no dan abasto en las terapias nosotros seguimos autorizando actividades?”, indicó el gobernador bonaerense en un tiro por elevación a Rodríguez Larreta, quien este lunes autorizó el regreso de 2 mil locales gastronómicos en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, Kicillof sostuvo que “hay una porción de la sociedad que parece que no ve lo que está ocurriendo”. “Me pregunto si no lo estamos transmitiendo mal y cómo podemos hacer para comunicarlo mejor...”. “Si a este virus le das ventaja, se escapa. No es una decisión individual, es un virus muy contagioso. Un descuido, una distracción, un incumplimiento, una irresponsabilidad puede terminar en muertes...”, subrayó el mandatario. Y concluyó: “Me eligieron para tomar decisiones y no lo voy a hacer con encuestas ni con focus group, ni con marketing político”.

Kicillof realizó una conferencia de prensa por la situación del coronavirus en la Provincia con la presencia de intendentes oficialistas y opositores, entre los que estaban Martín Insaurralde, Mayra Mendoza y Juan Zabaleta, del Frente de Todos; y Néstor Grindetti y Julio Garro, de Juntos por el Cambio. Mendoza hizo hincapié en la necesidad de “seguir trabajando de esta manera, coordinadamente y en sintonía” y apeló “a la responsabilidad social, individual y colectiva”. Asimismo, Zabaleta señaló: “Hay un sistema de salud muy sólido, el Plan Detectar fue maravilloso y se agradece porque nos permitió adelantarnos, cuidar y salvar vidas”;

Al margen de la pandemia, desde Juntos por el Cambio y anotado en la carrera por la gobernación, Jorge Macri salió al cruce de Kicillof en Twitter al advertirle al gobernador que “ las tomas -de tierras- en la Provincia se multiplican, generando mayor miedo, angustia e incertidumbre en los vecinos. Los ciudadanos merecen conocer su postura. Como intendente necesito su visión política al respecto. La posición del Gobierno es urgente para tener un lineamiento claro ante las crecientes tomas. Es importante tener un Estado presente que proteja lo que cada uno de los argentinos se ganó con su trabajo y lo que el Estado posee que es de todos”.

Decreto

Ayer el Gobierno nacional oficializó el decreto en el que prorroga la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y autoriza las reuniones sociales de hasta diez personas en espacios al aire libre para todo el territorio nacional, inclusive la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En las localidades alcanzadas por el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) siguen prohibidos el dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades, los eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas, además de centros comerciales, cines teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, bares o gimnasios. También el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 23 de este decreto, en cuanto a los trabajadores esenciales.