Fiscal de Cámara MDQ tira salvavidas a Stornelli por su procesamiento en el escándalo D'Alessio

* Capítulo Castañón: En uno de los párrafos del dictamen, Pettigiani consideró que no fue tan grave espiar a Castañón. “No fue de una gravedad mayúscula” como lo había marcado el juez Ramos Padilla.

Pettigiani alude al fiscal como una persona que estaba más bien “preocupado por su situación familiar” cuando consulta quién le podía facilitar la información acerca de la situación laboral de la pareja de su exmujer. “Cuál es la gravedad mayúscula”, se preguntó Pettigiani.

* Sin delitos: “Teniendo en cuenta que la elevación parcial de la causa a juicio formulada por Señor Fiscal de Dolores, donde se determina la plataforma fáctica que se sostendrá la presente clausura la recolección de prueba en relación a los hechos en análisis, entiendo que la solución procesal adecuada resulta ser el dictado del sobreseimiento del Dr. Carlos Stornelli, no sólo por no haberse acreditado la participación del nombrado en la presunta asociación ilícita y en el hecho que damnificara a Pedro Etchebest, sino también por no constituir delitos los hechos mencionados como casos “Brusa Dovat-PDVSA”, “Iran Terrorismo”, “Munin Talevi”, “Castañon”, “Ubeira” y “GNL”, sostuvo el fiscal en su dictamen

Pettigiani cuestionó la investigación que lleva adelante Ramos Padilla a la que calificó como una “rémora del sistema inquisitivo”, con “grave afectación de garantías constitucionales”.

“Se ha desviado el objeto de la investigación hacia la ley de Inteligencia Nacional, extralimitando su alcance, llegando a constituir una indebida intromisión en el ámbito de libertad de los ciudadanos y pudiendo afectar también el ejercicio de la libertad de prensa, pilares ambos de nuestro sistema constitucional”, sostuvo el fiscal.

“En esta investigación, no se acreditó que D’Alessio fuese un agente del sistema de inteligencia, ni ninguno de los presuntos miembros de la organización, al momento de los hechos, lo era”, advirtió el fiscal. Por otra parte, el fiscal volvió a cuestionar la competencia del juez Ramos Padilla, ya que sostiene que “ninguno de los 31 hechos” que se investigaron ocurrió en la jurisdicción de Dolores.

Por último llamó a la reflexión a los operadores judiciales, citando jurisprudencia de la Corte Suprema.