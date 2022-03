Empresarios y gremios respaldaron el acuerdo con el FMI en el Congreso

Las entidades que nuclean a los mayores grupos empresarios del país nucleados en el Grupo de los 6 (G6) y representantes de las pequeñas y medianas empresas (pymes) rechazaron la opción de que la Argentina caiga en una cesación de pagos

En el bloque dedicado al sector empresarial, se presentó la mayoría de los presidentes de las entidades que conforman el G6: Carlos Weiss de la Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; Natalio Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio; Javier Bolsico de la Asociación de Bancos Argentinos; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina.

"Estamos absolutamente de acuerdo y apoyamos firmemente" el memorando, aseveró Weiss en su presentación en la Comisión al advertir que para la entidad que conduce "las consecuencias macroeconómicas y sociales que significaría entrar en default serían dramáticas, con consecuencias enormes en lo social y enormes distorsiones económicas, aun más profundas a las que se están viviendo en estos momentos".

Para el presidente de la Cámara de la Construcción "el acuerdo que es muy superador que cualquier otra alternativa posible" y destacó como "algo absolutamente inusual en un acuerdo con el FMI, que se incremente el gasto en infraestructura a 2% del producto contra 1,8 del año anterior, lo que ayuda a cerrar la enorme brecha que arrastra el país a lo largo de muchas décadas".

El titular de la Sociedad Rural, se manifestó "convencido desde la entidad y desde el campo que mucho peor seria un escenario de un default", y entendió que un acuerdo debería permitir a la Argentina "aprovechar la postergación de los desembolsos hasta 2026 para instrumentar un mecanismos que permita mayor desarrollo económico en base a la inversión y el empleo".

Por su parte, Grinman aseveró que "acordar con el FMI es imprescindible, lo ideal es que pueda salir por unanimidad en este Congreso o por una amplia mayoría", al entender que "si bien el acuerdo no es la solución a los problemas de la Argentina, no acordar va a ser muchísimo mas gravoso especialmente para los que menos tienen".

Bolsico, a su turno, afirmó que para Adeba "en las circunstancias actuales Argentina no puede pagar la deuda con el Fondo y pone al pais en una situación binaria, o acuerda una refinanciación o va a un default", por lo que manifestó un "reconocimiento al Poder Ejecutivo para llegar a un acuerdo técnico, que ahora requiere la aprobación legislativa para que se formalice".

El titular de la Bolsa de Comercio también se expresó "absolutamente de acuerdo" con la aprobación del memorando pero advirtió que "es imprescindible que el Gobierno presente un plan económico que no solo contemple la disminución del déficit fiscal, sino que incentive a la inversión privada para que sea el motor de la generación de empleo de calidad".

Finalmente, para cerrar la participación de los miembros del G6, Funes de Rioja sostuvo la necesidad de "resolver el problema de la deuda, porque no se puede caer en default, hay que encontrar un camino y para pensar en el cumplimento (de lo acordado) hay que pensar en inversión, empleo producción y exportación, y para todo esto son necesarias políticas de Estado".

En tanto, el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer reiteró el apoyo de la central sindical al acuerdo con el (FMI), al presentarse ante los diputados con el titular del gremio de estaciones de servicio Carlos Acuña.

"Nuestra posición es acompañar este acuerdo", enfatizó Daer. Al respecto, destacó que "es la primera vez en la historia de las discusiones con el Fondo que un acuerdo no se hace con el lomo de los derechos de los trabajadores".

En un breve discurso, el titular del sindicato de Sanidad, aclaró que "no hay acuerdo con el Fondo que se pueda festejar" y aseguró que "esto es salir de la tragedia y encontrar un punto de partida y de proyección".

"En nuestra Argentina tenemos que encarar un proceso de desarrollo, arrancando con un proceso de estabilización que no pase por el lomo de los que menos tienen", insistió Daer.

El sindicalista aseveró que la CGT está "reeditando la responsabilidad histórica de encontrar soluciones a los problemas que tuvo y tiene nuestro país". "No andamos por la vida dejando testimonio. No estamos mirando las cosas desde un balcón.

Creemos que este acuerdo al que llegó nuestro gobierno es el mejor al que se podía llegar para no caer definitivamente en el default", añadió.

La jornada continuó con las exposiciones de representantes de las pequeñas y medianas empresas como Alfredo González de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa; Leo Bilansky, de la Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino; Julián Moreno de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios; Marcelo Fernández de la Confederación General Empresaria, y Daniel Rosato de Industriales Pymes Argentinos, entre otros.

La instancia de los directivos pymes el titular de la CAME, quien señaló que "la cesación de pago no es una opción" y que "el acuerdo debe considerarse una oportunidad para despejar dudas sobre el horizonte macro y reorientar los esfuerzos en la consolidación del mercado interno", pero advirtió: "Las pymes no fugamos capitales, todas reinvierten el 100% de sus utilidades en sus pueblos y ciudades y generando dignidad que es el trabajo".

A su turno, Leo Bilansky confrontó con los directivos del G6 que le antecedieron en la reunión al diferenciar a las pymes de aquellas entidades que "entregaron un vergonzante cheque en blanco" para la toma de la deuda durante la gestión de Mauricio Macri y que afirmó son "instituciones que debieran ser investigadas ante la fenomenal fuga de divisas surgida en esa coyuntura" por lo que proclamó que "debe investigarse esta deuda espuria e ilegítima, con el compromiso de toda la dirigencia política, empresarial, sindical y social que para esclarecer este verdadero saqueo y juzgar a sus responsables para un verdadero nunca mas económico".

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno acompañó el proyecto y recordó que "APYME es una entidad que ya tiene 34 años bregando por un pujante mercado interno, y por el desarrollo de la industria nacional".

Asimismo, subrayó la Importancia de las Pymes en la economía y señaló que "APYME es parte de la Mesa de Unidad Pyme y del Espacio Producción y Trabajo, junto con trabajadores y cooperativas".

Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, saludó a "todas las mujeres argentinas. Es un día de lucha y reivindicación" e instó a las mujeres "a continuar con el objetivo de lograr mayor equidad".

En torno al debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, en diálogo con Diputados TV, sostuvo que se trata de "una jornada receptiva" y destacó que "escuchar a los gobernadores va a ser muy importante".

Tras confirmar que mañana se buscará emitir dictamen, Heller dijo que el entendimiento busca "refinanciar una deuda impagable que heredamos de la gestión anterior" y sostuvo que "si estuviéramos discutiendo un acuerdo estaría entre los que se manifestarían en contra pero acá tenemos un acuerdo que nos dejó el gobierno anterior y esa plata no está. Si tuviéramos la plata diría 'paguémosle al Fondo como hizo Néstor Kirchner y que no vuelvan nunca más'".

"Si trabajamos bien, el país que le va a tener que empezar a pagar al FMI en 2026 no va a ser el mismo desde el punto de vista de su desarrollo y de su crecimiento, va a ser otro", aseveró el legislador del Frente de Todos.

Finalmente, Heller reiteró en ese sentido una afirmación que formuló días atrás, al sostener: "Dije que probablemente me tendré que tapar la nariz para votar y lo vuelvo a decir. Nunca voy a estar feliz. El presidente dice que siente desprecio, (Martín) Guzmán dijo que nadie puede estar feliz pero el Fondo es el mismo de siempre. Nosotros tenemos una situación que no buscamos".