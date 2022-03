Senado: oficialismo dividido y oposición unida sancionarán hoy el aval al acuerdo con el FMI

Además, el mismo artículo uno resalta que “el Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”. En la previa, la iniciativa en cuestión tendría al menos 50 votos a favor y menos de 15 en contra, lo que dejaría al cristinismo a las puertas de una contundente derrota, tal como ocurrió la semana pasada en Diputados.

Juntos por el Cambio se reunió ayer y ratificó lo que ya se sabía, pese a operaciones desde el PRO: habilitará con dos tercios la discusión sobre el FMI -si no, había que esperar una semana- y votará a favor. Eso no pasará en el oficialismo, cada vez más dividido. También acompañarán usuales aliados del kirchnerismo, como el exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck. Anteayer, el senador dejó claro que “si cada uno dejara de lado el pragmatismo, nuestras opiniones serían distintas a las que vamos a tomar”. Y agregó: “El ministro -en referencia al titular de Economía, Martín Guzmán- no dio ninguna certeza. Brindamos un marco de absoluto respeto -en la comisión de Presupuesto y Hacienda-, nadie levantó la voz ni interrumpió, fue una de las reuniones de muchísimo nivel y después de cinco horas nos quedamos sin ninguna certeza en energía, pautas para reducir déficit ni próximos pasos del Gobierno. Perdimos una oportunidad inmensa”.

Vallas

En las últimas horas, el senador radical Julio Martínez (La Rioja) puso en duda la disputa que generó el video publicado por la presidenta de la Cámara alta, Cristina de Kirchner, con su despacho destrozado por las piedras que volaron durante la sesión de la semana pasada en Diputados.

“Hay cosas raras, inconducentes, que hacen dudar. Mi despacho está en el Palacio, más arriba del de Cristina, y antes que comenzaran a tirar piedras pasaron los de Seguridad a pedir que cerremos las ventanas, en mi caso de madera, para que no rompan los vidrios. Supongo que lo primero que deben haber hecho es pasar por su despacho. Esto hace dudar mucho, ya que nosotros cerramos y ellos no”, manifestó el legislador en el programa “Segunda Vuelta”, de FM Milenium.