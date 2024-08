Francisco Paoltroni profundiza su oposición a la agenda del Gobierno: "¿Cómo es que no hay plata para los jubilados y sí para la SIDE?"

El legislador brindó este martes una nota radial donde expresó: "¿Cómo no hay plata para los jubilados y hay plata para la SIDE? ¿Con qué cara miro a un abuelo en Formosa? Voy a la panadería, me agarra un abuelo y me pregunta ´¿Va a haber aumento para nosotros?´, y yo le digo ´No, no hay plata´. Y para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que los maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones".