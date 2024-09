Franco Mogetta adelantó que sancionarán a quienes adhieran al paro de aeronáuticos

"Quienes no se adecuen con sus tareas a partir de la nueva reglamentación, los que incumplan, serán sancionados. La escala va desde descuento de haberes hasta despido ", adelantó Mogetta en declaraciones radiales. El paro durará 24 horas y afectará a más de 37.000 pasajeros.

Gremios aeronáuticos se adhieren al paro del lunes: se prevé 70.000 pasajeros afectados Aerolíneas Argentinas habilitó el cambio de pasaje sin costo para los pasajeros afectados.

En esta línea, Mogetta además cuestionó las "pocas horas de vuelo" que tienen algunos pilotos. "Estamos proponiendo desde el inicio discutir productividad. Algunos no llegan a volar ni 40 horas mensuales cuando otras aerolíneas están en 90 horas mensuales. Cuando ellos comparan sus sueldos con otras aerolíneas tiene que ver con eso", sentenció.

Por último, en la previa al paro que comenzará a las 12 del mediodía, el Secretario de Transporte de la Nación remarcó que buscarán la "exclusión de Biró del directorio" de Aerolíneas Argentinas. "Vamos a reclamar al sindicato las pérdidas que generaron las últimas asambleas, del orden de los 2 millones de dólares", concluyó.

La medida de fuerza, hasta el momento, solamente será llevada adelante por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). Así, solo los servicios de la línea de bandera se verán complicados, y se espera que todos los vuelos entre las 12 del viernes y las 12 del sábado sean cancelados.

Por ahora la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que abarca a los trabajadores de Intercargo, no adherirá a la medida, lo que haría que los servicios de rampa tanto en Aeroparque como en Ezeiza no se vean afectados. A pesar de esto, el gremio no detalló qué actitud tomará y en fuentes aeroportuarias se especula con la posibilidad de que realicen las denominadas "asambleas informativas" dentro del horario en que se desarrolla el paro de los otros dos sindicatos.

Vuelos Cancelados Paro Aeronauticos El paro afectará 300 vuelos. Mariano Fuchila

Debido a esto, Flybondi trasladará desde el mediodía y hasta el sábado sus operaciones al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde cuenta con servicio de rampa propio, al igual que la internacional American Airlines. La empresa detalló que esta adecuación "impacta en más de 15.000 pasajeros". Por el lado de la empresa Jetsmart, la normalidad de sus servicios dependerá de la decisión que adopten los empleados nucleados en APA.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas explicaron que dentro de las acciones que se están analizando para enfrentar los efectos de la medida de fuerza, se encuentra la disposición de adicionales posteriores del paro. Así, buscan evacuar la enorme cantidad de pasajeros - aproximadamente 37.000 - que quedarán sin poder viajar.