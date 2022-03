Andrés Larroque volvió a agitar la interna del FdT: "Estamos viviendo una peligrosa autoproscripción de un sector"

En tanto, dijo que "se tiene que permitir la expresión de diferentes sectores que constituyeron el Frente de Todos, desde ya, el sector mayoritario y que se siente representado por Cristina. "Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza”, disparó el dirigente.

En este sentido, apuntó que “cuando opina un kirchnerista es un drama y se dice que se rompe la unidad, pero alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada y no corre nada. O está la metralleta del off a la cual nosotros no abonamos, porque decimos las cosas en on y con la mejor buena voluntad”.

Dura crítica de La Cámpora al Gobierno

El secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, lanzó el fin de semana una dura crítica al Gobierno por "el silencia y la parsimonia" frente al ataque al despacho de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta", subrayó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

El cuestionamiento del referente camporista se dio ante la falta de un rechazo contundente por parte del presidente Alberto Fernández y sus funcionarios al ataque a pedradas que sufrió el despacho de la ex jefa de Estado durante la movilización contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El mandatario no se refirió al respecto en redes sociales, aunque fuentes oficiales indicaron que se comunicó por WhatsApp con la Vicepresidenta para solidarizarse ante el hecho de vandalismo y remarcarle que buscarán a los agresores.

Las piedras arrojadas por manifestantes durante la marcha en contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impactaron en el despacho de la titular del Senado, provocando destrozos en el interior de las oficinas. Al tomar conocimiento de lo sucedido, el jefe de Estado se comunicó con la vicepresidenta y le manifestó su preocupación por las agresiones en las instalaciones.