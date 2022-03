Crisis interna del Frente de Todos complica medidas

“Transitar el lugar del medio, abrazando a Cristina”, dicen otros acerca de lo que piensan que podría suceder.

Como sea, se sinceró la crisis dentro de la fuerza gobernante y se verá si el camino de la sintonía se impone, o no, y qué es lo que resulta para aplicar las medias que requiere el Gobierno con urgencia.

Ayer, fueron el canciller Santiago Cafiero y el secretario de Relaciones Parlamentarias y referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, quienes admitieron la necesidad de la reconstrucción del Frente de Todos.

La situación más doméstica la apuntó, la semana pasada, la portavoz Gabriela Cerruti cuando contó que el Presidente le había enviado un mensaje a Cristina tras los incidentes en el Congreso que atentaron contra su despacho, pero no hubo respuesta.

Aludiendo al secretario de la vice, Alberto escribió: “Hola Cristina. Traté de comunicarme con Mariano sin suerte. Me enteré que tiraron piedras en la ventana de tu despacho. Lamento mucho lo ocurrido. Según me dice Aníbal, rompieron vidrios. Ya identificaron a los agresores”. Continúa, con preguntas acerca de si la vicepresidenta y los demás estaban todos bien. Una secuencia innecesaria de ventilar que habría aumentado la tensión.

Así ayer, “Chino” Navarro dijo que “no me sorprenden las diferencias porque siempre existieron. En este sentido Alberto y Cristina no son los únicos que tienen la responsabilidad, sino todos. En algunas cosas, coincido con Alberto, en otras, coincido con Cristina. Esto requiere mucha paciencia, mucha escucha, hablar con todos, construir puentes. No se sale ni puteando, ni insultando, ni descalificando, ni poniendo motes”. Para el dirigente social “cuando la crisis es grave, la única posibilidad es resolverla y es más fácil si tenemos decisión, voluntad y, sobre todo, valor”.

Momento crítico

Cafiero, con más crudeza, se refirió a que el Frente de Todos atraviesa “un momento crítico y pidió que “las diferencias no se transformen en ruptura”.

“Un momento histórico y global como el que vivimos no puede ver al peronismo con sus energías puestas en tensiones internas. Necesitamos esas energías para avanzar con la agenda de la transformación. Unidad para reordenar el Frente de Todos y retomar el diálogo y la iniciativa”, escribió el canciller en su cuenta de Twitter y compartió una escrito publicado en el portal El Cohete a la Luna que tituló “nos une la Patria”.

“Ignorar que el Frente de Todos hoy atraviesa un momento político crítico sería necio. Claro está, hubiese sido mucho mejor que nuestro espacio político votara unido. Sin embargo, estas diferencias en el seno de nuestra coalición bajo ningún aspecto deben transformarse en una ruptura del espacio político”, escribió el canciller.

Unidad

Sostuvo entonces que “las transformaciones que necesitamos para modificar la realidad productiva, laboral y social de nuestro país requieren de la unidad de la coalición” y que “el quiebre de nuestra coalición también implicaría un divorcio muy grande de nuestra fuerza política (el peronismo) con la realidad que hoy viven las y los habitantes de nuestro país”.

“Cuando más se necesita la unidad, cuando empezamos a ver los resultados concretos en materia de recuperación económica y del empleo en todos los indicadores disponibles, cuando atravesamos el desafío de un shock de precios internacionales sobre una inflación ya muy elevada y sabiendo todo lo que falta para que el vivir cotidiano deje de ser un padecimiento para muchos compatriotas, el peronismo no puede darse por vencido en la representación y protección de los intereses, de las conquistas y de los derechos del campo nacional y popular”, describió Cafiero acerca de la necesidad la unidad de la alianza oficialista para avanzar con medidas de Gobierno.