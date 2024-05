Fuerte crítica de empresarios españoles a Javier Milei: "No es lo que se pide a dos países amigos"

“Son declaraciones fuera de tono. No es el sitio ni el lugar. No es lo que se pide a dos países amigos. España es el principal inversor europeo en Argentina”, afirmó Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE.

“Son declaraciones fuera de tono. No es el sitio ni el lugar. No es lo que se pide a dos países amigos. España es el principal inversor europeo en Argentina” , afirmó el empresario español en declaraciones a la cadena SER.

Telefónica , una de las empresas más importantes de España rechazó este lunes las declaraciones de Milei, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, y ha abogado por una "atmósfera de colaboración y diálogo constructivo" con Argentina, "y no la contraria". En un comunicado oficial, Telefónica ha mostrado su "total alineamiento" con el presidente de la CEOE , Antonio Garamendi, quien ha criticado en la SER estas manifestaciones vertidas por el dirigente argentino y ha apuntado que éstas "no se corresponden con las de dos países amigos y hermanos, ni se producen en el sitio ni el lugar adecuado".

De igual manera, carece de sentido, agregó Telefónica en su comunicado, "que se ataque a nuestro presidente del Gobierno y a su esposa" en una visita efectuada a España. Según recordó, este mismo fin de semana distintos representantes del tejido empresarial español tuvieron "la oportunidad de escuchar y compartir con el presidente Milei los planes de acción que se están llevando a cabo en Argentina y la situación actual de las inversiones en aquel país en un marco de trabajo absolutamente de índole técnica y económica".

"Esa atmósfera de colaboración y diálogo constructivo, y no la contraria, ha de ser el elemento necesario para el progreso conjunto de ambos países", concluye la compañía, que tiene cuatro mercados principales -España, Reino Unido, Alemania y Brasil- y cuenta con una unidad de negocio en Hispanoamérica, llamada Hispam, en la que se incluye su actividad en Argentina.

La empresa concesionaria Abertis también condenó las declaraciones de Javier Milei en una nota de prensa: "Este tipo de lenguaje e insultos no contribuyen a la convivencia de nuestras sociedades y en ningún caso deberían formar parte de la dialéctica política entre dos países hermanos, con una larga historia de colaboración y defensa de la Democracia".

Proeduca (UNIR), que cuenta con una filial en Argentina y amplia actividad en la mayoría de los países latinoamericanos, justifica su presencia en el "encuentro empresarial con el presidente de la República Argentina" y rechazó sus declaraciones: "Rechazamos que circunstancias a las que somos ajenos hayan derivado, con transgresión del principio de presunción de inocencia, en el cuestionamiento del entorno familiar del Presidente del Gobierno de España".

"Nuestra entidad desea que las relaciones diplomáticas entre España y Argentina vuelvan a la plena normalidad entre dos países tradicionalmente unidos por fuertes lazos de hermandad que tienen que seguir contribuyendo al crecimiento de ambos países", apuntó.

El Banco Santander y el BBVA suscribieron totalmente las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en Hoy por Hoy. Fuentes del BBVA han rechazado "profundamente" las declaraciones de Milei en un acto político "totalmente ajeno al encuentro empresarial" del pasado sábado. Por su parte, fuentes del Santander suscriben las palabras de Garamendi sobre este tema.

Ambas entidades han querido justificar así la presencia del consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, y del máximo responsable para América del Sur del BBVA, Jorge Sáenz-Azcunaga, en el encuentro con Milei del sábado al que asistieron junto con otras empresas españolas y el presidente de la CEOE, tras una convocatoria de la embajada argentina.

Iberia considera que las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, sobre su homólogo español, Pedro Sánchez, "no atienden" al lenguaje diplomático "que debe usarse entre dos países amigos" y secunda el llamamiento a la moderación del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Fuentes de la aerolínea han afirmado que su presidente, Marco Sansavini, acudió a la reunión del sábado con Milei junto con otras empresas españolas, encabezadas por el presidente de la CEOE, tras una convocatoria de la embajada argentina, como es habitual en todos aquellos países en los que tienen intereses y negocio. "En el encuentro con el presidente de la República de Argentina se habló, tal y como estaba previsto, solo de economía", detallaron.

Naturgy también suscribe en su integridad las declaraciones realizadas por el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, en las que ha rechazado "profundamente" los comentarios del presidente de Argentina, Javier Milei, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.

El Gobierno no se disculpará con Pedro Sánchez

Tras las fuertes críticas del presidente Javier Milei contra su par español, Pedro Sánchez, desde el Gobierno nacional descartaron la posibilidad de un conflicto diplomático con España y se niegan a pedir disculpas.

"Disculpas no va a haber porque no hay de qué disculparse. Apelamos a que el gobierno de España nos pida disculpas", expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una entrevista a Metro 95.1.

A pesar de que la Embajada española en Argentina llamara a consultas a María Jesús Alonso Jiménez, el funcionario nacional aclaró: "Jamás se nos ha cruzado por la cabeza romper relaciones diplomáticas con España".

Luego de la presencia de Milei en Europa Viva 2024, el acto de Vox, la oposición española, y sus acusaciones de corrupción contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, el conflicto ya abierto con la nación europea sumó un nuevo capítulo.

Por los pasillos de Casa Rosada atribuyen el altercado a un conflicto estrictamente personal, por lo que anticipan que "no hay razón alguna para romper relaciones".

Además, cargaron contra el líder del PSOE al remarcar "se inmiscuyó" en la política local al tomar partido por Sergio Massa en la elección presidencial.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el embajador argentino en España, Roberto Bosch, visitó al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, para abordar el tema. Al término del intercambio, el funcionario argentino se fue sin hacer declaraciones.

Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, hizo eco del conflicto que inició con los cuestionamientos de varios colaboradores de Pedro Sánchez contra Milei, y planteó que "no corresponde ninguna disculpa" por parte del gobierno argentino.

"Era un presidente de España haciendo campaña por Massa, no sé de qué se queja ahora", reclamó, y concluyó: "El presidente Milei no va a hacer un comentario sobre eso en ningún sentido, no siente que tenga que pedir ninguna disculpa, no va a pasar".