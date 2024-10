Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Leopoldo Moreau: "¿Querés que te cuente la plata que cobraste de Yabrán?"

"Como se incomodó por muchísimas preguntas que le hicimos acerca de su forma de actuar, y todos sabemos que es una mercenaria de la violencia institucional, en un momento dado se exaltó y mostró su carácter", arrancó el diputado opositor mirando a cámara.

"En primer lugar me amenazó. Me dijo 'tené cuidadito'. Una amenaza de alguien que pasa por la esquina es una amenaza no tiene ningún valor. Ella tiene el monopolio de la violencia estatal. Si alguien que tiene ese poder te amenaza, es un tema muy grave", advirtió.

Moreau consideró que Bullrich "se puso nerviosa" al ser interrogada "por todos los desmadres y atropellos que ha cometido, desde justificar que una chiquita de diez años haya sido gaseada, hasta justificar los apremios ilegales y los interrogatorios que hace 40 años no se producían en democracia en los penales a los que habían sido detenidos en una manifestación".

"Entonces pretendió arremeter por una calumnia. Dijo: 'yo te conozco, sé que recibiste plata de Yabrán cuando fuiste diputado'", apuntó. Al respecto, explicó: "En aquella época, así como ella ahora es fanática de (Javier) Milei, ella era fanática de (Domingo) Cavallo. Yo había promovido en el Congreso una interpelación a Cavallo en la que puse al descubierto un gran negociado que se llamó el acuerdo IBM-Banco Nación", relató el diputado de UP.

"Logramos la detención de los coimeros del Banco Nación que eran todos funcionarios de Cavallo. Logramos la recuperación de esa dinero que estaba en Suiza, 30 millones de dólares", rememoró.

"Yo no le tengo miedo a nada. He atravesado etapas de dictaduras militares. No le voy a tener miedo a estos mamarrachos. Pero no deja de ser una amenaza muy preocupante de alguien que es cultora de la violencia y que encima ahora Milei le ha dado el monopolio de la violencia estatal. Así que Bullrich: van dos denuncias", remató.