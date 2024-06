Fuerte exabrupto de Raúl Castells contra el Gobierno: "Si ellos pueden nos van a matar a nosotros y si nosotros podemos los vamos a fusilar"

El líder social, Raúl Castells, fue muy duro con el gobierno de Javier Milei y trazó un panorama dramático y peligroso. "Nosotros no debatimos nada con los nazis", disparó.

Esta amenaza se justificaría porque estaríamos ante "un problema de sobrevida". Para el líder social no es posible ningún debate con un gobierno así. "Nosotros no discutimos, no debatimos nada con los nazis. Si ellos pueden nos van a matar a nosotros y si nosotros podemos los vamos a fusilar a ellos".