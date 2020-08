Para Aldo Rico, "no hay un solo soldado que apoye un golpe militar"

"No creo que haya un solo soldado, en las Fuerzas Armadas argentinas, que apoye un golpe militar", sostuvo Rico en declaraciones radiales.

Asimismo, el ex militar se refirió a la actual situación del país y consideró: "Hace muchos años que no tenemos moneda, estamos endeudados, tenemos varios déficits, no tenemos educación, seguridad ni defensa y tampoco tenemos dirigencia política esclarecida".

"El problema de este país es que no somos independientes", aseguró Rico. En ese sentido, consideró que el ex presidente Mauricio Macri "fue un tonto" ya que "no hizo lo que tenía que hacer" para sanear la economía.

En declaraciones a Radio Rivadavia, también se refirió a las diferencias entre las políticas del actual gobierno y las de Juan Domingo Perón: "En la doctrina de Perón lo más importante es el trabajo, no la limosna".