Gabriel Fuks negó complicidad en la fuga de Duarte: "Es otra mentira del canciller Holguín"







El embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuks, cargó contra el canciller ecuatoriano luego de las acusaciones contra la diplomacia argentina.

Gabriel Fuks, embajador argentino en Ecuador.

"Somos pueblos hermanos", había declarado este martes el canciller Santiago Cafiero sobre las relaciones diplomáticas con Ecuador, que se habían visto tensionadas luego de que María de los Ángeles Duarte, ex ministra del gobierno de Rafael Correa, se fugue de la embajada argentina en donde tenía asilo político. Sin embargo, este viernes los embajadores de ambos países fueron retirados de sus sedes diplomáticas.

La última tensión empezó cuando el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín insinuó una posible complicidad argentina en la fuga de la funcionaria, sobre quien pesaba una condena penal, hacia Venezuela. "No hay ninguna complicidad, el Presidente no reconoció ninguna complicidad. Esa es otra de las mentiras del canciller Holguín. Él está tratando de sacar el músculo político que no tiene y demuestra una incapacidad al romper un esquema regional entre dos países que tienen una relación histórica enorme", respondió Fuks a esos comentarios.

"El Presidente primero habló conmigo, me llamó porque quería hablar con Lasso (NdR: Guillermo Lasso, presidente de Ecuador) y con mi teléfono habló con el canciller. Lo que le estaba pidiendo era hablar con Lasso para desescalar el conflicto y el canciller ya tenía en su mano el decreto o la nota en la cual me solicitaban que me retirara", aseguró Fuks.

En ese sentido, el embajador sostuvo que el canciller ecuatoriano "no iba a volver a atrás con la decisión y le negó al Presidente las opciones que le dio en la conversación para desescalar el conflicto. Holguín lo atendió delante mío porque la llamada fue con mi celular. Todo lo que quiere inventar no sucedió, yo estaba a cinco centímetros de él. Está diciendo cosas que no puede comprobar".

Entrevistado por la agencia Noticias Argentinas, el diplomático sostuvo que ambos presidentes aún no pudieron hablar y que se fue de Ecuador "antes de que se cumplieran las 72 horas para no escalar el conflicto". "Fue una ineficiencia del gobierno de Lasso. Lo que era una crisis diplomática la transformaron en una crisis absurda con la cantidad de mentiras que inventó el canciller ecuatoriano", añadió. "Hay una moda en la región de entender a la diplomacia como el primer hilo para cortar, cuando en realidad debería ser el último. Está sucediendo con gobiernos muy frágiles como los de Perú y Ecuador. Cuando hay una complejidad en la relación lo primero que se hace es echar al embajador. La diplomacia se inventó para que sea el último eslabón, incluso para que hasta en conflictos sean mantenidas las relaciones diplomáticas", opinó. https://twitter.com/GafiFuks/status/1635792545530753038 Y bueno, compañeros, habrá que retomar aquello de dejar de hablar de poner el cuerpo y EMPEZAR A PONERLO nuevamente. Saludos a todos los que envían su solidaridad personal y su apoyo @SantiagoCafiero — Gabriel Fuks (@GafiFuks) March 14, 2023 Posteriormente, Fuks criticó la posición de Holguín porque "es una irresponsabilidad tremenda por parte del canciller, porque le trajo como hecho colateral tener que retirar a su embajador de Buenos Aires. Tira todo por la ventana en vez de buscar una salida diplomática y lo hace con una sarta de mentiras. Han generado una crisis que yo no sé cómo seguirá ni cómo terminará". Además, desmintió las acusaciones de haber dado la orden de quitar a un patrullero que se encontraba en la puerta de la sede diplomática para "liberar la zona" y señaló que "la otra mentira que están diciendo es que ella salió en un auto diplomático en medio de un asado con diplomáticos venezolanos. No hubo ningún asado con diplomáticos". Finalmente, consideró que "si ella salió en medio de ese asado, salió antes o después, es un problema del patrullero que estaba en la puerta. Un patrullero que además ni siquiera arrancaba porque yo vi cuando lo empujaban". "Si la ineficiencia e ineptitud del estado ecuatoriano para custodiar lo que tiene que custodiar la quieren transformar en una guerra verbal con la Argentina es un problema de ellos no nuestro", concluyó.

Temas Ecuador

canciller

Embajadores