Gerardo Milman: "Pronto va a salir a la luz quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel"

El dirigente del PRO ofreció una entrevista en donde aseguró que " me inventaron esta causa y me comí la curva a 1.200 kilómetros por hora“ y que las acusaciones le causaron “consecuencias físicas y emocionales”. En ese sentido, entendió que "la Justicia va avanzando rápidamente en poco tiempo y pronto va a salir a la luz quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel “.

Asimismo, relativizó las acusaciones en su contra: “A mí me acusan de haber dicho en el bar Casablanca la frase cuando la maten, voy a estar camino a la costa, con dos secretarias mías. ¿Cuándo la maten a quién? ¿A una perra que se fracturó una pierna? Es una frase vacía. No la dije, pero si la hubiese dicho no quiere decir nada”. "Si yo soy el autor intelectual de un delito no voy a un lugar público a contarlo y que me escuchen", añadió.